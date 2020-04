La quarantena dorata di Monica Bellucci nel sud-ovest della Francia: “Da qui vedo l’oceano”

Monica Bellucci da ormai molti anni vive in Francia ed è lì che sta trascorrendo la sua quarantena, in un Paese bloccato (quasi) come l’Italia.

La Stampa ha voluto dedicare una lunga intervista all’attrice, che ha raccontato come stia vivendo questo momento di difficoltà nella sua prigione dorata con affaccio sull’Oceano Atlantico.

Ci sono volute due settimane al giornalista per rintracciare la bellissima Monica ma, alla fine, tanta perseverenza ha premiato. Anche l’attrice si è fermata, niente set e servizi fotografici per lei, che sta dedicando interamente il suo tempo alla piccola Léonie, di solo 9 anni. Come tutte le mamme, in questo periodo anche Monica Bellucci trascorre il tempo con sua figlia, soprattutto aiutandola a svolgere i compiti. Monica Bellucci si trova adesso in una casa incastonata in una delle zone più belle della Francia, nel sud-ovest del Paese, con affaccio sul mare. “Da qui vedo l’oceano, ma in spiaggia non ci si può andare. Al massimo in giardino: in questa regione piove tanto, è verdissima. Manteniamo un rapporto con la natura”, ha dichiarato l’attrice. Monica Bellucci vive sola con Léonie e con Deva ma una casa vicina si è trasferito anche Vincent Cassel.

Il padre delle figlie di Monica Bellucci, nonché suo ex marito, ha scelto un’abitazione poco lontana dalla donna in modo tale che Léonie e Deva possano spostarsi comodamente da un genitore all’altro nel pieno rispetto della quarantena. “Le bambine hanno portato con loro due amiche. La casa è piena di voci, energie. Ho qualcuno che mi aiuta, ma a me piace cucinare. Pasta al sugo, frittate: tutto rigorosamente italiano. E poi c’ è la scuola”, ha confidato l’attrice, dal cui racconto emerge come una madre come tante altre, che in questo momento di difficoltà si rifugia tra la cucina e la cura dei figli. Monica Bellucci affianca la piccola Léonie in ogni fase dell’apprendimento online per 4 ore al giorno, più i compiti e ha parole di apprezzamento per il lavoro degli insegnanti, che si mostrano più dolci e comprensivi in questo momento.

Come tante altre persone, anche Monica Belluci ha dovuto fermare la sua vita, che fino a poche settimane fa correva all’impazzata. In questi momenti, Monica Bellucci sente fortissimo le sue radici italiane: “Il confinamento ci obbliga a un raccoglimento, a pensare. Pure all’ amore, all’ amicizia, alla famiglia. I miei genitori hanno 83 e 77 anni e sono a Città di Castello. Penso tantissimo a loro. Il tipo di vita che faccio in questi giorni mi riconduce alla provincia italiana, a un’ esistenza di quotidianità, di rituali. Le mie origini ora mi aiutano tantissimo.” La situazione in Francia sembra si faccia sempre più pericolosa e anche Monica Bellucci percepisce il fatto: “Adda passà ‘a nuttata, diceva Eduardo. Ma sarà lunga. Qui in Francia la situazione sta degenerando, ma ogni sera vado a vedere il numero di morti in Italia: è terribile. Ho un peso sul cuore. Io sono empatica, sento il dolore degli altri.”

Francesca Galici, ilgiornale.it