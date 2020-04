Ben Affleck, in isolamento con Ana de Armas: è già una prova d’amore?

In tempi di coronavirus, l’attore e la nuova fiamma sono stati paparazzati per le vie di Santa Monica mentre portano fuori il cane: una boccata d’aria in una «quarantena» che potrebbe essere una sorta di test per la loro relazione appena nata

Lui, lei e il cane (di lei). Ben Affleck è stato paparazzato per le vie di Santa Monica, a Los Angeles, a braccetto con la nuova fiamma, la collega Ana de Armas, e il suo piccolo amico a quattro zampe, Elvis. Come una famiglia felice, che si gode qualche minuto in strada prima di rientrare in casa per l’isolamento: in California, d’altronde, il governatore ha proclamato il lockdown per combattere il coronavirus.

La coppia, quindi, ha deciso di trascorrere insieme questo periodo di riposo forzato tra le mura domestiche, una sorta di convivenza obbligata. Che arriva – va ricordato – dopo una settimana di vacanze tra Cuba, paese d’origine di Ana, e il Costa Rica. Lì, al tramonto sul bagnasciuga, i due sono stati sorpresi per la prima volta in atteggiamenti affettuosi, con Ben intento a scattare foto alla sua dolce metà.

Amore allo scoperto, confermato la settimana successiva da nuove immagini a Los Angeles: complici e sorridenti, senza paura degli obiettivi dei paparazzi. «Ben e Ana hanno avuto subito un’ottima chimica», ha rivelato una fonte a People, ricordando il primo incontro lo scorso inverno sul set di «Deep Water». «C’è stata connessione istantanea, anche se lui all’inizio era concentrato sulla realizzazione del film».

Il premio Oscar ad agosto compirà 48 anni, sedici in più della fidanzata: il suo recente passato – con abuso di alcol e ricovero in rehab – sembra ormai alle spalle e persino la sua ex moglie, Jennifer Garner, pare che abbia avuto parole di felicità per la nuova relazione. Ma Ben è davvero pronto per una nuova love story? Ad oggi è presto per dirlo, di sicuro la «quarantena» potrebbe essere una specie di test.

Sì, perché nonostante i dati riportati dal Global Times testimonino un boom di separazioni in Cina in concomitanza con la fine dell’emergenza coronavirus, Ben e Ana sembrano proprio intenzionati ad invertire la tendenza.

