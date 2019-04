“Storie Italiane”, Viola Valentino: “Ho un tumore da tre anni”

Viola Valentino, cantante ed ex moglie di Riccardo Fogli, ha rivelato a Storie Italiane di combattere contro un tumore. Si tratta di un carcinoma.

“Ho tanta forza dentro“, ha detto la Valentino, “Mi sto curando. L’ho saputo circa tre, quattro anni fa. È parecchio. Mi hanno detto: “Bisogna operare d’urgenza”. È una malattia subdola che ho avuta la fortuna di prenderlo in tempo. Nel mio problema, la cura non è stata invasiva. Non ho perso i capelli. Però, onestamente, non ci penso e non lo racconto. Lo sanno i miei amici e non è un problema ma non ne ho parlato“.

Viola Valentino inoltre ha raccontato il probabile matrimonio con il giovane fidanzato, con il quale sta da 8 anni. Ora la Valentino ha divorziato dal secondo marito, sconosciuto ai media e giornali, e ora può decidere se sposarsi di nuovo. “Mi sposo a settembre“, così ha rivelato a Storie Italiane.

Infine si è parlato anche di Riccardo Fogli. “È stato il mio grande amore. Nel mio cuore non c’era la fine della nostra storia. Non sono più innamorata di lui, è una forma di amore diversa che si ha nei confronti di una persona che si è amato tanto. La mia difesa su di lui (la cantante si riferisce alla vicenda legata all’Isola dei Famosi, ndr) è legata a quell’amore che rimane. Se vedi delle ingiustizie, reagisci in un certo modo”.

Filippo Limoncelli, Blitzquotidiano.it