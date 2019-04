Sophie Turner: «Joe Jonas? Tutto è iniziato con un messaggio su Instagram»

La Sansa Stark di «Game of Thrones» racconta l’amore per il musicista, che le ha chiesto di uscire con un messaggio sui social e poi l’ha conquistata con l’ottimismo. Lei, che ha sofferto di ansia e attacchi di panico per colpa del suo personaggio oggi non potrebbe essere più felice. E sta organizzando le nozze

L’amore va veloce ai tempi dei Millennials, anche via social. Lo sa bene Sophie Turner, la Sansa Stark di Game of Thrones, che il futuro marito Joe Jonas ha iniziato a frequentarlo dopo uno scambio di messaggi su Instagram. «Avevamo diversi amici in comune. Per molto tempo hanno cercato di farci conoscere», ha raccontato l’attrice 23enne al magazine Harper’s Bazaar. «Ci seguivamo sui social, e un giorno, di punto in bianco, lui mi ha mandato un messaggio in privato, un DM su Instagram, invitandomi a uscire. Io ho subito accettato!». Era il 2016. Un vero e proprio colpo di fulmine per la coppia, da subito molto affiatata. «Lui è davvero adorabile. È divertentissimo», ha aggiunto Sophie. «Non ti aspetteresti che sta per compiere 30 anni. È la persona più divertente, energica e positiva che io abbia mai conosciuto. Io invece sono pessimista, quindi ci bilanciamo benissimo».

Un pessimismo che l’ha portata anche a soffrire di depressione e attacchi di panico, come rivelato nel corso di un’altra intervista, a Rolling Stones. «Ho avuto un esaurimento nervoso. Soffro di depressione, di ansia e tante altre cose. Ancora oggi ho qualche ricaduta ma grazie alla psicoterapia mi sento molto meglio. Parlare con una persona di quello che accade ogni giorno nella mia vita mi ha aiutato molto».

Colpa, per sua stessa ammissione, anche del personaggio di Sansa Stark, e dell’eccessiva identificazione con le sue vicende sullo schermo, complice un carattere particolarmente sensibile. Il peggio, però, oggi sembrerebbe superato, e l’amore ha sicuramente contribuito a una maggiore serenità. «Gran parte della mia felicità oggi è collegata alla persona di cui sono innamorata, che mi ama più di quanto ama se stesso», aveva aggiunto l’attrice parlando a Rolling Stones.

E con Joe, dopo tre anni insieme, è tempo di pensare al matrimonio, che sarà in estate. Ancora rigorosamente top secret la data. Certo è che i futuri sposi avranno una sola cerimonia (non come il fratello di lui, Nick, che per sposare Priyanka Chopra, tra riti e festeggiamenti, ha impiegato due mesi), e che il tutto dovrebbe svolgersi in un castello in Francia. Indiscrezioni, almeno per ora. Ciò che conta è essersi trovati. E loro sembrano davvero fatti l’una per l’altro.

Antonella Rossi, Vanity Fair