A mezzanotte andrà in onda, su Rai5, un concerto storico di Paolo Conte

Paolo Conte in una delle sue prime esibizioni live, in una rara registrazione Tv del 1982. È il concerto “Musicalmente Paolo Conte”, che Rai Cultura propone martedì 2 aprile alle 24.00 su Rai5. Qui, ad un anno dal Premio Tenco del 1981 di cui non si conservano oggi registrazioni integrali, il grande polistrumentista jazz si esibisce accompagnato dall’immancabile pianoforte in alcune delle sue più celebri canzoni, fra cui “Azzurro”, “Via con Me” e “Boogie”. In alcuni momenti del concerto viene accompagnato anche da una base musicale pre-registrata. Il filmato è una delle prime apparizioni video di un Conte ancora agli inizi delle sue esibizioni dal vivo. Cantautore e pianista talentuoso, Conte ha scritto uno dei capitoli più intensi della storia musicale italiana, regalando alla memoria collettiva brani indimenticabili.