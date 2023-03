Rosaria Cannavò è incinta, ecco il pancione di 6 mesi

L’ex naufraga annuncia la sua prima gravidanza sfoggiando le curve sui social

Rosaria Cannavò ha aspettato il sesto mese per annunciare sui social la sua gravidanza. L’ex naufraga de “L’Isola dei Famosi” ha postato alcuni scatti con il pancione sorprendendo i follower. “Eri un desiderio dentro al nostro cuore. Grata di crescere giorno dopo giorno insieme a te. Papà e Mamma non vedono l’ora di stringerti forte… ti aspettiamo!” ha scritto.

Rosaria Cannavò ha custodito gelosamente il segreto della sua seconda gravidanza per sei mesi prima di dare la notizia ai follower, e ha promesso di non esagerare in futuro con i post dedicati alla dolce attesa. Intanto condivide tutta la sua gioia e l’emozione all’idea di diventare mamma per la prima volta, tra scatti con addosso una canotta nera che le sottolinea il pancione e le mette in risalto il décolleté florido e altri in lingerie.

Chi è Rosaria Cannavò

Rosaria Cannavò è nata a Catania e ha 39 anni e tra pochi mesi diventerà mamma. Ex meteorina ed ex naufraga de “L’Isola dei Famosi”, ha iniziato la sua carriera nel 2000 partecipando a molti programmi televisivi di successo ma da qualche tempo è lontana dalla tv. In passato è stata protagonista delle cronache rosa per i le relazioni con Christian Panucci (una storia caratterizzata da alti e bassi e finita perché lui non voleva un figlio) e Antonio Cassano (con l’amore scemato e rifiorito prima di appassire per sempre). Il 20 giugno 2015 ha sposato l’imprenditore Andrea Berti ma hanno divorziato tre anni dopo.

Chi è il compagno di Rosaria

Rosaria Cannavò aspetta il suo primo figlio da Francesco Casagrande, fisioterapista con cui è felicemente fidanzata da prima della sua partenza per “L’Isola dei famosi” nel 2021. Vivono insieme a Roma, nel quartiere Parioli dove lui ha anche uno studio medico, e non vedono l’ora di allargare la famiglia.