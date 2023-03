Michelle Hunziker e Belen Rodriguez si scambiano i diari segreti: “Ignoriamo i giudizi e scegliamo la libertà”

Nella puntata di “Michelle Impossible” le due showgirl raccontano i momenti più intensi e difficili delle loro vite

Michelle Hunziker e Belen Rodriguez si scambiano i loro diari segreti a “Michelle Impossible“. La conduttrice dello show su Canale 5 e la showgirl argentina leggono i loro pensieri più intimi e raccontano i momenti più intensi e difficili delle loro vite. Uno scambio di segreti che accomunano entrambe le conduttrici tv che hanno lasciato il loro Paese d’origine e si sono trasferite in Italia, giovanissime, dove hanno gettato le basi del loro successo. “Le vostre vite, le nostre vite sono il risultato di tutte le cose che sono successe. Noi siamo riuscite a scegliere la nostra libertà e finalmente ignoriamo i giudizi che possono fare tanto male”, dicono le showgirl.

I diari segreti

È un dialogo quello tra Michelle e Belen, entrambe danno sfogo alle loro esperienze e leggono una il diario dell’altra. La conduttrice dello show di Canale 5, per esempio, tramite la voce di Belen racconta il suo trasferimento nella Svizzera tedesca: “Non ho amici e non conosco la lingua, i compagni di classe mi picchiano e mi prendono in giro, mi chiamano spaghetti frasser che significa ‘terrona in svizzero’, ero la terrona degli svizzeri”.

Intanto Belen vive a Buenos Aires e ha 12 anni, lo racconta l’amica e collega Michelle che legge le confidenze scritte sul suo diario: “Devo andare a scuola, mi sento a disagio, tutti mi guardano, sono diversa dalle altre. Metterò dei cerotti sui capezzoli, per evitare che i miei compagni di classe mi diano fastidio”.

Il trasferimento in Italia

Sia Hunziker che Rodriguez sono arrivate in Italia molto giovani. Anche nel nostro Paese, però, le difficoltà sono state tante prima di raggiungere il grande successo. Michelle Hunziker legge delle prime esperienze lavorative di Belen Rodriguez: “Sono ormai tre anni che vivo in Italia e lavoro, vorrei aprire un conto corrente, avere un contratto d’affitto, pagare le tasse, ma non posso, perché sono clandestina e mi pagano solo in nero“.

Le difficoltà per la showgirl svizzera, come legge Belen, non sono state così diverse: “Sono appena arrivata in Italia, non ho i documenti per restare qui, non riconoscono il mio diploma, per rimanere devo ricominciare le superiori, ho 17 anni e i miei compagni di classe ne hanno 13″.

Il messaggio di speranza e libertà – Le due parlano poi dei loro amori, delle sofferenze vissute, ma anche dei successi, della forza e delle consapevolezze conquistate. “Le vostre vite, le nostre vite, sono il risultato di tutte le cose che ci sono successe, delle cose che riempiono il cuore di gioia e di quelle che fanno star male come dei cani. Sono anni – spiegano le showgirl – che siamo riuscite a scegliere la nostra libertà e finalmente ignoriamo i giudizi che possono fare tanto male. Penso che questo lo abbiate vissuto un po’ tutti. Abbiamo sbagliato? Certo che abbiamo sbagliato. Abbiamo fatto delle cose giuste? Eccome se le abbiamo fatte, ma la vita è questa e va bene così. Voi siete quello che siete, grazie a tutto ciò, grazie a tutto questo, grazie alla somma di queste parti. Quindi sentitevi libere di sorridere ripensando al vostro percorso“, concludono.