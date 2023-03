Madonna ha un nuovo fidanzato 29enne: è l’istruttore di boxe Josh Popper

Secondo il Daily Mail la cantante lo ha conosciuto in una palestra di New York dove allena uno dei suoi figli

Madonna ha un nuovo fidanzato. A lanciare l’indiscrezione è il Daily Mail che indica il 29enne istruttore di boxe Josh Popper. La popstar 64enne lo avrebbe conosciuto, appunto, sul ring perché lo sportivo allena uno dei figli dell’artista nella sua palestra Bredwinners, a New York. Luisa Veronica Ciccone ha postato delle Stories su Instagram che poi ha rimosso, mentre nei profili social del ragazzo è presente una foto con la cantante in cui traspare molta intimità tra i due.

Chi è il nuovo fidanzato di Madonna

Di Josh Popper si conosce poco, solo che oltre ad essere istruttore di boxe ha partecipato al reality show “Summer House”. Il tabloid Daily Mail ha provato a intervistare Popper, che si è trincerato dietro il famoso “no comment” non smentendo né confermando la storia con Madonna.

Archiviata la storia con l’ex toy-boy

Madonna archivia così la storia con un altro toy-boy: il 28enne Ahlamalik Williams. I due per ufficializzare la loro storia d’amore erano usciti allo scoperto nel 2021 postando foto mentre fumavano marijuana baciandosi appassionatamente e soffiandosi il fumo l’uno nella bocca dell’altra.

La morte del fratello di Madonna

La cantante non sta attraversando un periodo facile. Il 26 febbraio scorso è infatti morto il fratello maggiore Anthony Ciccone all’età di 66 anni. Anthony era uno dei sette fratelli della star e nella sua vita ha lottato contro l’alcolismo che lo aveva portato a diventare un senzatetto. Per un certo periodo aveva anche vissuto sotto a un ponte. Madonna lo ha ricordato così sui social: “Grazie per avermi fatto impazzire da ragazzina e avermi fatto conoscere Charlie Parker, Miles Davis, Buddismo, Taoismo, Charles Bukowski, Richard Brautigan, Jack Kerouac e a pensare fuori dagli schemi… Hai piantato molti semi importanti”.