“Grande Fratello Vip”, confidenze su Daniele tra Oriana e Martina

La venezuelana non capisce alcuni comportamenti del veneto e chiede aiuto alla ex fidanzata

Nella casa del “Grande Fratello Vip” Oriana Marzoli è un po’ in crisi con Daniele Dal Moro e cerca conforto nella ex fidanzata Martina Nasoni, che lo conosce molto bene.

Messa da parte la reciproca gelosia, le due donne parlano a lungo sul divano del ragazzo e Martina cerca di tranquillizzare la “rivale”: “Sicuramente lui si è affezionato a te e non vuole farti male. Non si fida di se stesso”.

Oriana si sta affezionando sempre di più a Daniele, ma a volte non sa come gestire la relazione. Con un po’ di imbarazzo, la venezuelana si avvicina quindi a Martina, ex del ragazzo, per chiedere come si comportasse Daniele con lei. Martina, amichevolmente, comprende i timori della “rivale” e la tranquillizza: Daniele è un ragazzo unico, ma necessita dei propri tempi durante una relazione.

I dubbi di Oriana

“Lui è fatto così. È questo” afferma Martina, riferendosi alla sua freddezza. E’ il suo modo di essere, per cui Oriana non deve preoccuparsi se, alle volte, si mostra distaccato. Oriana è sicura di piacergli, tuttavia vorrebbe comprendere meglio cosa prova Dal Moro nei suoi confronti. Inizialmente aveva preso la storia con leggerezza, ma adesso la sua infatuazione sta diventando qualcosa di più serio e le piacerebbe proseguire la conoscenza al di fuori della Casa. Non è sicura, però, che anche Daniele abbia la stessa intenzione.

Carattere lunatico

“Io ho avuto altri interessi prima, come Antonino, mentre per lui non c’era nessuna bella in questa Casa, a parte me” afferma sicura Oriana, certa di aver suscitato l’interesse del ragazzo. Tuttavia, il comportamento altalenante di lui, unita alla gelosia irrazionale che prova lei, spingono la venezuelana a porsi qualche domanda. Martina ribadisce che Daniele è lunatico per natura, per cui gli sbalzi d’umore dalla sua indole e non dettati dai comportamenti di Oriana.

“Non si fida di se stesso”

Secondo Martina, Daniele ci starebbe andando con i piedi di piombo perché vuole prima vedere come evolverà il loro rapporto una volta usciti dal reality: “Sicuramente lui si è affezionato a te e non vuole farti male. Non si fida di se stesso”. L’approccio di Oriana, invece, è esattamente l’opposto: “Io sempre mi sono lasciata andare, io non mi faccio tutti questi problemi”

Le due ragazze continuano a conversare a lungo. Finalmente si sono chiarite e sembrano come due amiche sincere e affiatate. Proprio ciò che prima pareva dividerle, adesso è diventato motivo di unione. Riusciranno a coltivare e preservare questa nuova amicizia?