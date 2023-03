Francesca Michielin annulla due eventi per problemi di salute: “Ho un rene sfigato”

In un video pubblicato sui social il 27 febbraio la cantautrice veneta ha spiegato di aver dovuto rimandare l’appuntamento instore di Roma e l’evento Apple Music a Milano per sottoporsi ad accertamenti medici: “Ho un rene un po’ ballerino, un po’ sfigato”

Francesca Michielin ha annullato due eventi a causa di problemi di salute. La cantautrice veneta, ora impegnata nel tour celebrativo Bonsoir! Michielin10 a teatro per i dieci anni di carriera dalla vittoria sul palco di X Factor, il 27 febbraio ha raccontato in un video sui social di doversi sottoporre ad accertamenti medici: “Comunicazione di servizio. Mettiamola così, ho un rene un po’ ballerino, un po’ sfigato e ieri dopo il concerto di Trento, che è stato bellissimo, ho finito tutta felice e contenta ma a un certo punto ho iniziato a sentire che c’era qualcosa di strano e ho fatto delle visite di accertamento. Questo è il motivo per cui sono dovuta rimanere qui e non sono potuta venire a Milano all’evento con Apple Music, io sono veramente mortificata, però non era proprio possibile. Io cerco sempre di fare tutto e di più però mi sono dovuta fermare. Quindi sia oggi che domani devo stare qui per accertamenti, devo saltare anche gli instore di Roma di domani, però lo recuperiamo presto, così come Milano”. Michielin, che non ha condiviso ulteriori dettagli sul proprio stato di salute, ha preoccupato i fan che, però, hanno indondato con messaggi di sostegno la cantautrice, grata per il supporto e per la comprensione ricevuti. L’1 marzo Michielin ha poi riabbracciato il pubblico nella prima tappa romana, sold-out, del tour, che raddoppierà nella serata del 2 marzo.

L’ULTIMO ALBUM

Dopo la conduzione di X Factor Michielin ha rilasciato l’album Cani Sciolti, da lei definito in un’intervista a Repubblica “un disco libero da schemi” e in un’intervista a Rtl 102.5 “il più sincero e coraggioso che ho fatto” con testi “più potenti” e “su una musica estremamente essenziale che potesse arrivare dritta al cuore”. Per la cantautrice, infatti, gli artisti svolgono un compito fondamentale: “Comunicare e lanciare messaggi forti“, compresi “la lotta al maschilismo, al qualunquismo, al razzismo e quella per l’inclusività, ma mi interessa soprattutto che la musica possa essere concreta, favorire il cambiamento nei fatti”.