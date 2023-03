Film stasera in TV da non perdere giovedì 2 marzo 2023

La guida ai film che andranno in onda stasera, giovedì 2 marzo, in TV su Sky. Azione, biopic e tanto altro

Ecco una panoramica dei film che andranno in onda stasera in TV sui canali Sky. Tutte le Première e le Library al primo passaggio sono anche disponibili su Sky On Demand e Sky Go.

FILM COMMEDIA DA VEDERE STASERA IN TV

Scusate se esisto!, ore 21:15 su Sky Cinema Uno

Paola Cortellesi e Raoul Bova in una commedia. Rientrata in Italia, un architetto lavora a un’idea geniale mentre cerca l’amore.

Burn After Reading – A prova di spia, ore 21:15 su Sky Cinema Collection

I fratelli Coen dirigono Brad Pitt, Richard Jenkins, John Malkovich e George Clooney in una spy-comedy.

Un weekend da bamboccioni, ore 21:00 su Sky Cinema Comedy

Adam Sandler, Chris Rock, Kevin James e Salma Hayek in una commedia. Durante un weekend all’insegna del divertimento cinque amici rivivono i tempi andati.

Last Vegas, ore 21:15 su Sky Cinema Uno +24

Agrodolce commedia con Morgan Freeman, Robert De Niro, Michael Douglas e Kevin Kline. Uno scapolo festeggia il suo addio al celibato con gli amici di una vita.

FILM DRAMMATICO DA VEDERE STASERA IN TV

La luce sugli oceani, ore 21:00 su Sky Cinema Romance

Michael Fassbender e Alicia Vikander in un dramma. Un guardiano del faro e sua moglie crescono in segreto una neonata abbandonata.

Un’ombra sulla verità, ore 21:15 su Sky Cinema Due +24

La vendita di una cantina a un uomo solo all’apparenza tranquillo turberà la vita di una famiglia parigina.

FILM DI AZIONE DA VEDERE STASERA IN TV

Una preghiera prima dell’alba, ore 21:15 su Sky Cinema Due

Joe Cole in un action cruento ispirato a una storia vera. Un pugile clandestino finisce in uno dei più duri penitenziari thailandesi.

Maze Runner – La fuga, ore 21:00 su Sky Cinema Action

Secondo capitolo della trilogia action tratta da un romanzo.

FILM DI AVVENTURA DA VEDERE STASERA IN TV

Piccoli Brividi, ore 21:00 su Sky Cinema Family

Jack Black nei panni dello scrittore che ha creato la famosa collana di storie horror per ragazzini.

FILM THRILLER DA VEDERE STASERA IN TV

The Shift, ore 21:00 su Sky Cinema Suspense

Due studenti islamici compiono un attentato ma uno dei due viene soccorso in un’ambulanza con un’altra cintura esplosiva.

FILM BIOGRAFICO DA VEDERE STASERA IN TV



Lettera a Franco, ore 21:00 su Sky Cinema Drama

Alejandro Amenabar dirige un biopic ambientato nel periodo del regima franchista.

I PROGRAMMI IN CHIARO

Che Dio ci aiuti 7, ore 21:20 su Rai 1

Settima stagione della fiction Rai con protagonista Elena Sofia Ricci nei panni di una suora di convento.

John Wick 3 – Parabellum, ore 21:20 su Rai 2

Terzo capitolo della saga di John Wick, con uno scatenato Keanu Reeves. Wick ha un’ora per fuggire da New York dopo aver ucciso un gangster.

Splendida cornice, ore 21:20 su Rai 3

Geppi Cucciari alla conduzione di un talk show culturale.

Dritto e rovescio, ore 21:20 su Rete 4

Nuova puntata del programma di approfondimento condotto da Paolo Del Debbio, che tratta l’attualità del nostro Paese.

Grande Fratello Vip, ore 21:20 su Canale 5

Alfonso Signorini conduce questa edizione del Grande Fratello Vip, ormai arrivata ai suoi momenti chiave.

Harry Potter e i doni della morte – Parte II, ore 21:20 su Italia 1

Gran finale della saga di Harry Potter, con l’avventura del mago che volge dunque al termine.

Piazzapulita, ore 21:15 su La 7

Nuovo appuntamento con il programma di approfondimento politico e sociale a conduzione di Corrado Formigli.

Bruno Barbieri – 4 Hotel, ore 21:30 su TV8

Lo chef Bruno Barbieri mette alla prova 4 gestori di hotel in giro per l’Italia per scoprire il migliore, regione per regione.

Femmine contro maschi, ore 21:25 su Nove

Commedia corale per la regia di Fausto Brizzi incentrata sui contrasti tra sessi.