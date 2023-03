Federica Nargi torna sulla neve dopo l’attacco di panico

Il giorno prima era stata portata via con la motoslitta dalle piste da sci

Federica Nargi e Alessandro Matri si sono regalati una vacanza sulla neve delle Dolomiti con le figlie Sofia, 6 anni, e Beatrice, 4, e un gruppetto di amici. La ex velina non ama la montagna ma anche quest’anno ci riprova e vestita di tutto punto affronta la discesa sugli sci. Bloccata da un attacco di panico viene recuperata dalla motoslitta con barella. L’ex calciatore ride, ma per lei è un incubo. Ma è coraggiosa e il giorno dopo infila ancora gli scarponi.

The day after

Federica Nargi ricompare sui social sorridente e felice tra le vette innevate. “Mi ha preso un attacco di panico, d’ansia. Oggi che voto mi dai? 10 per incoraggiamento perché ho ripreso, vero?” dice rivolgendosi al suo maestro di sci dopo aver riprovato a calzare gli scarponi. Anche Alessandro Matri continua a ironizzare sui social su ciò che è accaduto alla compagna e postando una foto di mamma e figlia imbronciate sulla neve scrive: “Due amanti della montagna”.

L’attacco di panico sulla neve

Federica Nargi ha avuto un vero e proprio attacco di panico mentre cercava di scendere con gli sci sulla pista innevata. La paura l’ha letteralmente immobilizzata tanto che la ex velina ha dovuto chiedere aiuto al soccorso alpino per farsi recuperare. Una motoslitta con barella l’ha portata lontana dalle piste salvandola dall’ansia. Mentre Federica cercava di guadagnare un posto sicuro senza sci ai piedi, il compagno Alessandro Matri riprendeva divertito la scenetta.” Che stai facendo? Cosa stai aspettando? – ha detto divertito alla Nargi – Giura che sta venendo da te l’ambulanza”. “Tu ridi, ma io sto male!”, ha replicato disperata lei. Passata la paura Federica Nargi non si è persa d’animo e il giorno successivo ci ha riprovato.

In posa con la tuta da sci

Federica Nargi non ama le piste innevate (alle Maldive a inizio anno era più rilassata), e scrive ai follower prima di inforcare gli sci: “Ci riprovo anche quest’anno”. E poi ancora “Serenità apparente”. E’ arrivata sulle Dolomiti armata di tutti gli outfit perfetti per trascorrere delle belle giornate tra le vette: posa con le tute sfoggiando quella bianca e quella nera come in un servizio fotografico giornaliero. Peccato, però, che non abbia fatto i conti con gli attacchi di panico. Nonostante le mise impeccabili, la ex velina si arrende alla paura e abbandona la discesa. Ma poi, rincuorata dal compagno Alessandro Matri, ci ritenta. Questa volta, come conferma il suo maestro, è da dieci!