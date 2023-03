Alvin e Ilary Blasi, il litigio e gli audio scabrosi: ecco la verità

Lo storico inviato dell’Isola dei famosi ha pubblicato un post su Instagram con lo screenshot di una conversazione su Whatsapp fatta con la conduttrice…

Tra Alvin e Ilary Blasi sembra esserci una lite in corso. L’Isola dei famosi scalda i motori e tornerà su Canale 5 dopo la finale di “Grande Fratello Vip” fissata per il 3 aprile. Mentre il cast della nuova edizione del reality show condotto da Ilary Blasi è ancora in fase di definizione, ecco che il web esplode per un post su Instagram di Alvin. Lo storico inviato del reality show ha postato lo screenshot di una conversazione su Whatsapp fatta di messaggi audio con la Blasi. Nella didascalia del post ha scritto: “Sono a tanto così dal pubblicare l’audio. Ancora una goccia e il vaso trabocca” con una serie di hashtag che hanno fatto presagire a un clima di maretta tra i due “#adessobasta #masipuò #dopotutto #delusione”.

Una discussione? Un vero e proprio litigio? La conduttrice vuole cambiare inviato? Queste le voci che si sono rincorse sul web e sui social network. Ma a quanto pare quella tra la Blasi e Alvin è una goliardata, uno scherzo tra amici. I due, infatti, sono da sempre molto complici.

Il loro rapporto di amicizia, infatti, ha basi solide arricchito anche dalla condivisione di esperienze professionali in passato, tra queste “Eurogames”. Inoltre, di recente li abbiamo visti insieme alla festa di compleanno di Michelle Hunziker in perfetta armonia. Insomma, tra i due nessuna nuvola solo un gioco di puro divertimento. E adesso aspettiamo di scoprire il contenuto degli audio che di sicuro saranno divertenti…