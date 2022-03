The Batman, Robert Pattinson e Zoe Kravitz alla premiere di New York

L’Uomo Pipistrello è planato su New York. Dopo il tour europeo, la premiere mondiale di The Batman con il cast al gran completo incanta la Grande Mela. Il film, in uscita nelle sale italiane il 3 marzo, è diretto da Matt Reeves e vede l’ex vampiro di Twilight Robert Pattinson alle prese con l’iconico eroe DC Comics.

Per rispecchiare il mood a dir poco dark del nuovo adattamento l’attore britannico ha scelto un total look black, in coordinato con Zoe Kravitz, che interpreta Catwoman, come si evince anche dai gattini firmati Oscar de la Renta sul suo abito sinuoso e felino e dalla manicure-artigli. In posa per i fotografi, i due artisti hanno stemperato la pressione parlando fitto fitto e ridendo a crepapelle. D’altronde già nelle ultime ore l’attrice ha fatto divertire il collega confessando a People di non aver mai visto un solo film di Twilight per intero.



Durante la promozione del cinecomic, sono state rivelati moltissimi retroscena del making of. Pattinson è stato il primo ad essere preso per la parte e, stando alle dichiarazioni a Entertainment Weekly, si è presentato nervosissimo al provino di coppia con Zoe, al punto da avere un attacco di panico. La collega da parte sua – nell’ottobre 2019 – si sentiva sopraffatta dall’ansia ma è stata bravissima a gestire la situazione. Ecco perché, fin dal primo test insieme, questa coppia ha conquistato il regista. E sul suo Instagram parla quasi solo della sua Selina.



La figlia di Lenny Kravitz e Lisa Bonet è stata raggiunta sul red carpet dal marito (ex?) della madre Jason Momoa e dai fratellastri, minuto di una reflex da paparazzo. Il protagonista di Aquaman (sempre per restare in tema di supereroi e DC Comics) è volato fino a New York per farle una sorpresa assieme al fidanzato di lei, Channing Tatum.

L’affollatissimo red carpet ha incluso gli altri membri del cast all star tra cui Jeffrey Wright, Paul Dano, Andy Serkis, John Turturro, Peter Sarsgaard e Colin Farrell. Tra le celebrity della serata anche Venus Williams e Julia Fox, ex di Kanye West.

Dal canto suo Robert Pattinson ha spiegato a Sky sul red carpet che vedersi sullo schermo e con l’armatura l’ha quasi destabilizzato. Troppo sexy? A quanto pare sì, persino per lui. Lo imbarazza persino parlare dell’allenamento fisico a cui si è sottoposto nel 2020: «Mi mette a disagio raccontare gli sforzi fisici. Forse è una fisima tutta inglese». Di una cosa è certo: da fan delle interpretazioni di Ben Affleck e Christian Bale non voleva ridursi ad un’imitazione. La sua è stata una svolta «nichilista – lo racconta a GQ – lui è strambo come Bruce e strambo come Batman». Niente svolte da playboy, insomma, e per equità anche Catwoman prende le distanze dalla solita visione da femme fatale.



vanityfair.it