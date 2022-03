Stasera Italia’s Got Talent, arriva il Golden Buzz Cumulativo

Per i giudici Elio, Mara Maionchi, Federica Pellegrini e Frank Matano arriva un nuovo superpotere: il Golden Buzz Cumulativo. L’appuntamento è in prima tv assoluta tutti i mercoledì, su Sky Uno e in streaming su NOW (e martedì sera su TV8)



Sesta puntata per Italia’s Got Talent, il grande show per tutta la famiglia prodotto da Fremantle per Sky, in prima tv assoluta, mercoledì 2 marzo, su Sky Uno e in streaming su NOW (e martedì sera su TV8). Nel nuovo appuntamento arriverà una novità, introdotta in via del tutto eccezionale in questa stagione e presentata da Lodovica Comello: tutti i giudici possono beneficiare di un Golden Buzzer cumulativo, con cui possono premiare all’unanimità un concorrente da mandare direttamente in finale. Al tavolo, rimane solidissimo – e con quindi un potere in più – il quartetto formato da Mara Maionchi, Federica Pellegrini, Frank Matano ed Elio, anche stavolta protagonisti di gag più o meno volontarie, che come sempre scateneranno la “ridarola” irrefrenabile di Mara.

TUTTE LE ANTICIPAZIONI

In questa puntata – in arrivo mercoledì 2 marzo alle 21:15 su Sky Uno, sempre disponibile on demand, visibile su Sky Go e in streaming su NOW (e poi il martedì successivo in chiaro su TV8) – il livello della tensione salirà ulteriormente e i concorrenti affileranno le loro “armi” per aggiudicarsi gli ultimi posti in palio per la finale: tre ragazzi ungheresi si esibiranno in un numero che unisce musica e acrobazie, un comico interpreterà un esilarante monologo sulla lingua inglese, una performance con le balestre ad alto tasso di adrenalina lascerà tutti senza fiato. Un inquietante esperimento farà riaffiorare nei giudici tutte le loro paure, mentre il ballo di un freestyler e il canto “liberatorio” di un ragazzo riusciranno a rasserenare gli animi. Quindi, tra gli altri straordinari talenti, arriverà una pianista assai singolare, capace di suonare in un modo davvero unico.



Già tutti e quattro i giudici hanno usato il loro Golden Buzzer: la scorsa settimana Frank è stato rapito dal beatboxing di Medhat Mamdouh, quindi Lodovica ha schiacciato per la prima volta il bottone d’oro premiando l’incredibile esibizione del ballerino di danze urbane Simone Corso. I due concorrenti raggiungono direttamente in finale il breakdancer Davide Inserra, il trombettista Davide Battista e il cantanteAntonio Vaglica, rispettivamente Golden Buzzer di Federica, Mara ed Elio; e Federico Martelli, che con il suo tormentone “Bello bello” ha saputo convincere all’unanimità la giuria alla fine della quarta puntata. Al termine delle puntate delle Audizioni, il pubblico da casa avrà a disposizione ben due Golden Buzzer per mandare direttamente in finale i propri due talenti preferiti.



Media partner del programma è Radio Italia, tra i principali network radiofonici nazionali, che accompagna lo show dai casting sino alla finale, con appuntamenti on air, su radioitalia.it e sulle pagine social della radio.



Sky Brand Solutions, dipartimento di Sky Media, insieme a Fremantle ha portato a bordo di Italia’s Got Talent gli Official Partner: Volvo Car Italia e Volvo Studio Milano, Enel X Pay, Caffè Borbone, Bauli.



Italia’s Got Talent è un programma di Valdo Gamberutti, Amato Pennasilico, Marco Terenzi, Giovanni Todescan e Gabriela Ventura, scritto con Alessandro Caroni, Michela Morano, Marya Pacifici e Germana Renzi. La regia delle audizioni è di Sara Ristori. La regia della finale è di Luigi Antonini. Direttore artistico Angelo Bonello. Direttori della fotografia Ivan Pierri e Massimiliano Fusco. Scene di Luigi Maresca.