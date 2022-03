Mulino Bianco festeggia il Pancake Day

Un nuovo film e una campagna social per festeggiare un anno di colazioni sempre diverse.Firma Publicis Italia



In occasione del Pancake Day, la giornata mondiale dedicata a uno dei dolci più amati del mondo, Mulino Bianco festeggia un anno dal lancio dei suoi soffici Pancake, con un film e una campagna social firmati da Publicis Italia.



In quest’ultimo anno i Pancake Mulino Bianco hanno portato fantasia e divertimento nella colazione degli italiani. Durante il Pancake Day animeranno, con l’aiuto di alcuni food talent e influencer, i canali social Mulino Bianco per raccontare gli infiniti modi per prepararli e regalare tanti piccoli momenti di felicità in famiglia.



In questa giornata, i Pancake Mulino Bianco saranno inoltre protagonisti della nuova campagna tv che racconterà i piccoli piaceri che Nadia, la protagonista, ricerca quando torna a casa dai genitori: usare la tazza di quando era bambina, sentire il suono dei barattoli a pressione e disegnare le faccine sorridenti sui pancake della piccola Emma.



Ancora una volta, un racconto che ruota attorno alle persone e alla loro idea di felicità, qualcosa di molto personale che spesso ci portiamo dentro fin da bambini e che riaffiora quando nella vita di ogni giorno ritroviamo quei momenti che sanno regalarci il sorriso.



Il film è stato diretto da Gabriele Mainetti e prodotto da BRW FILMLAND. La pianificazione della campagna è stata curata da OMD, con il coinvolgimento di FUSE.