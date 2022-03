Milano, la Scala conferma: la soprano russa Anna Netrebko non sarà sul palco

“Questo non è per me il momento di fare musica e di salire in palcoscenico. Ho quindi deciso per il momento di fare un passo indietro dai miei impegni artistici” aveva annunciato la soprano sui social

Anna Netrebko ha cancellato tutti i suoi prossimi impegni, non solo Adriana Lecouvreur alla Scala. Per chiarire la sua posizione ha postato su instagram una sua foto accanto al maestro Valery Gergiev, con cui diversi teatri, in primis la Scala, hanno interrotto la collaborazione dopo che non ha risposto alla richiesta di una presa di posizione per la pace, dopo l’invasione dell’Ucraina.

La celebre soprano russa ha disdetto i concerti dei prossimi mesi a causa della guerra in Ucraina: “Dopo una profonda riflessione ho preso la difficile decisione di ritirarmi per un periodo dall’attività concertistica. Non è il momento giusto per me per comparire in scena e per fare musica. Spero che il mio pubblico capisca questa decisione”, ha detto.

Netrebko aveva detto nel weekend, su instagram: “Sono russa e amo il mio paese, ma ho molti amici in Ucraina, e il dolore e la sofferenza mi spezzano il cuore. Vorrei che questa guerra finisse e che la gente potesse vivere in pace. Questo spero e per questo prego”.

Con il marito Yusif Eyvazov, la musicista aveva preso le distanze dal forzare “artisti o personaggi pubblici dall’esternare pubblicamente le proprie opinioni politiche o insultare il proprio paese”. Oggi il comune di Monaco ha annunciato di aver licenziato il direttore della filarmonica Valery Gergiev che non ha preso le distanze della guerra.

Già ieri la star della lirica in una storia su instagram aveva postato la foto di un articolo online che parlava del suo forfait alla Scala per indisposizione con la scritta in rosso “in salute ma non vengo” e poi per essere ancora più chiara la sola scritta “non vengo”.

Non solo alla Scala ha però cancellato le sue esibizioni. Il concerto con il marito Yusiv Eyvazov, in programma domani alla Elbphilharmonie di Amburgo, è stato rimandato al 7 settembre. Il concerto con la direzione di Kirill Petrenko del 13 marzo a Baden Baden e il Macbeth in programma all’Opera di Zurigo sono stati cancellati allo stesso modo. Il primo appuntamento al momento non ufficialmente annullato è il concerto per i 175 anni del Gran Teatre Liceu di Barcellona.

Il nome di chi sostituirà Anna Netrebko nell’opera di Cilea diretta da Giampaolo Bisanti in cui era attesa a partire dalla rappresentazione del 9 marzo sarà domani reso noto nel corso di una conferenza stampa alla Scala.