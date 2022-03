Blanco e la fidanzata: dopo le voci di crisi lei cancella tutte le foto di coppia su IG

Stando alle voci, il cantante che ha trionfato a Sanremo 2022 insieme a Mahmood con “Brividi” starebbe vivendo un momento particolarmente critico dal punto di vista sentimentale

Sono insistenti le voci che affermano che tra Blanco e la fidanzata Giulia le cose non siano più così idilliache come ai tempi del Festival di Sanremo 2022 (dove il 19enne ha trionfato con il brano “Brividi” insieme a Mahmood).

Nelle scorse ore infatti Giulia Lisioli ha cancellato dal proprio account Instagram tutte le foto che la immortalavano insieme a Blanco (alias Riccardo Fabbriconi) durante i loro momenti più sereni e felici, eliminando con un semplice clic tutte le immagini.

Che i due si siano lasciati definitivamente? Per ora le bocche dei diretti interessati restano cucite, rievocando in noi le ultime frasi dette dal cantante di “Brividi” in merito alla sua reazione con Giulia. «In amore sono felice? Alti e bassi», aveva affermato Blancodurante un’intervista radiofonica che aveva scatenato non poco scalpore dato che, fino a quel momento, eravamo tutti certi che la sua relazione con la fidanzata fosse solida. Del resto durante il periodo di Sanremo il cantante di “Blu Celeste” aveva ribadito di essere innamorato di Giulia.

Cosa possa essere successo per trasformare in meno di un mese un grande amore in una storia (forse) al capolinea è ancora un mistero, soprattutto visto che pochissimi giorni fa il padre di Lisioli aveva parlato ai microfoni di RTL 102.5 svelando che tra la figlia e Blanco procedeva tutto a gonfie vele e senza alcun intoppo.

«Giulia lo ha conosciuto a scuola, alle superiori. Ricordo che me lo ha presentato a Capodanno, però mi ha detto che era un amico: Riccardo fin da subito mi è sembrato un bravo ragazzo», aveva raccontato il papà della ragazza. Che il prossimo Capodanno sia invece da single per entrambi? Staremo a vedere.

cosmopolitan.com