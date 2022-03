A “MovieMag” Abel Ferrara e Willem Dafoe raccontano Pier Paolo Pasolini

Intervista a Edoardo Leo, regista di “Luigi Proietti detto Gigi”

Interviste esclusive con Abel Ferrara e Willem Dafoe, rari filmati di repertorio e un servizio sulla mostra “Non mi lascio commuovere dalle fotografie”, in corso al Palazzo Ducale di Genova: “MovieMag” ricorda così Pier Paolo Pasolini, a 100 anni dalla sua nascita, nella puntata in onda mercoledì 2 marzo alle 23 su Rai Movie (canale 24 del digitale terrestre) e, in replica, nella notte di Rai 1.



Arriva nelle sale il documentario Luigi Proietti detto Gigi, e per l’occasione il magazine intervista il regista, Edoardo Leo. In uscita anche l’atteso The Batman – nuovo capitolo dedicato al Cavaliere Oscuro, diretto da Matt Reeves e interpretato da Robert Pattinson, Zoë Kravitz e Paul Dano – e il musical Cyrano, che in questa nuova trasposizione ha il volto di Peter Dinklage.



Interviste ai registi e cast dei film per saperne di più. Vostro onore è il titolo della nuova fiction di Rai 1, in onda dal 28 febbraio. Protagonista della serie Stefano Accorsi, che Federico Pontiggia intervista per parlare di carriera, di streaming e del futuro delle sale cinematografiche.

Un malinteso, una coppia di trentenni in crisi e una profonda riflessione sul tradimento: sono questi gli ingredienti di Fedeltà, il libro di successo di Marco Missiroli, già vincitore del Premio Strega Giovani e ora diventato anche una serie TV. Il magazine incontra Missiroli per chiedergli: qual è il suo film del cuore?

Robert Pattinson è del Toro, Stefano Accorsi dello Scorpione e Zoë Kravitz del Sagittario. Quali sono gli auspici delle stelle per loro? E quali sono i film di Rai Movie più adatti ai loro segni zodiacali? Da scoprire con l’Oroscopo del Cinema, firmato da Simon & The Stars.