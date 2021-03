Tom & Jerry sono tornati, boom in Usa per il film

Tom & Jerry, i due storici nemici dei cartoni animati sono tornati. Il film d’avventura, animazione e live action, ‘Tom & Jerry’, in Italia in uscita Warner direttamente in digitale dal 18 marzo, in America è invece uscito in sala, dove, nonostante i cinema siano in gran parte chiusi ha fatto il botto. Ha debuttato lo scorso fine settimana con 13,7 milioni di dollari di box office, diventando la migliore apertura nazionale dell’anno. Il debutto è stato di 3 milioni di dollari in più rispetto all’apertura di “Wonder Woman 1984” lo scorso dicembre. “Tom & Jerry”, con Chloe Grace Moretz, è stato lanciato anche su HBO Max, dove andrà in onda per un mese. Il film è diretto da Tim Story (I Fantastici 4) e scritto da Kevin Costello, basato sugli iconici personaggi creati da William Hanna e Joseph Barbera.

Nel film “Tom & Jerry”, che sarà impreziosito da un cameo di Paolo Bonolis e la partecipazione vocale di Luca Laurenti, una delle rivalità più amate della storia si riaccende quando Jerry si trasferisce nel miglior hotel di New York alla vigilia del “matrimonio del secolo”, costringendo il disperato organizzatore dell’evento ad assumere Tom per sbarazzarsi di lui. La conseguente battaglia tra gatto e topo minaccia di distruggere la sua carriera, il matrimonio e forse l’hotel stesso. Ma presto, sorge un problema ancora più grande: uno staff diabolicamente ambizioso che cospira contro tutti e tre.

