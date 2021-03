Rai Movie, stasera andrà in onda il film “The Wolf of Wall Street”

Quinta collaborazione per il connubio Leonardo Di Caprio e Martin Scorsese per raccontare la storia vera di uno spregiudicato broker di New York nel film “The Wolf of Wall Street”, in onda su Rai Movie (canale 24 del digitale terrestre) alle 21.10.

Il film è l’adattamento cinematografico della biografia di Jordan Belfort e racconta le tante cadute e le numerose riprese di questo giovane broker dalle ambizioni smisurate e dal talento incredibile.

Le sue abilità lo portano a creare una sua società di brokeraggio che in realtà allestisce complesse truffe finanziarie fin quando non finisce nel mirino del Fbi.

Il ricco cast, oltre a Leonardo DiCaprio, comprende Jonah Hill, Margot Robbie, Matthew McConaughey, Rob Reiner, Jon Favreau, Jean Dujardin e Spike Jonze.