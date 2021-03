Michelle Hunziker tra amore, sesso, nipotini e… chili di troppo: “Vi dico tutta la verità”

La showgirl si apre al fuoco di fila delle domande dei fan. E non si tira indietro su nulla, o quasi….

Michelle Hunziker si confessa senza filtri. Rispondendo alle domande (anche le più piccanti) dei follower. Parla dell’amore e del sesso con il marito Tomaso Trussardi. Dice di essere impaziente di diventare nonna, al punto da fare pressione sulla figlia Aurora Ramazzotti. E, addirittura, mostra il suo peso.



Sul quale non sempre è contenta…

DOMANDE IRRIVERENTI – Michelle Hunziker si sottopone al fuoco di fila delle domande più irriverenti dei follower. A cominciare da quella sul peso. Per rispondere, si mette in body nero (e calzini da casalinga…) e si riprende allo specchio di uno dei bagni della sua villa super lusso di Bergamo. Il risultato è lì da vedere: 61 chili e rotti… Ma Michelle Hunziker rivela l’inconfessabile: “Ho sofferto d’ansia per questo, nascondevo con i sorrisi la fragilità. Dopo un periodo molto brutto della mia vita, ho avuto attacchi di panico, mi sono fatta aiutare e sono riuscita a gestirli… Purtroppo questa è la piaga di questo millennio”, Racconta Michelle Hunziker. E non è finita qui.

IL DOLORE E I SORRISI PER COPRIRLO – Già, perché Michelle Hunziker svela che spesso dietro ai sorrisi si cela anche il dolore: “Quando perdi una persona cara, è molto difficile da elaborare. Solo il tempo ti aiuterà, è successo anche a me. E quando ami i tuoi figli, ami le persone che ti circondano, ami il tuo pubblico, non vuoi attaccargli gli zaini pesanti: sorridi, anche quando forse non c’è niente di cui sorridere. Il nostro mondo interiore è fatto di risorse e di oasi”, risponde Michelle Hunziker a una fan che si sente fragile. “Trova le tue risorse, cerca le tue oasi, quando ne hai bisogno coccolati e ripeti sempre che ti vuoi tanto bene. Guardati allo specchio e fallo”.

IL PASSATO CHE NON RINNEGA – Michelle Hunziker non ha alcuna intenzione di rinnegare il suo passato, anzi. Le chiedono perché non si fa togliere quel tatuaggio che porta al braccio: “Io non rinnego mai il mio passato: è stato un momento bellissimo quando ho fatto questo tatuaggio, ero moto giovane, ero pirla, è vero, è proprio brutto, ma gli voglio un bene, come a tutte le mie cicatrici”.

L’AMORE E IL SESSO – Michelle Hunziker non può certo filtrare le domande che arrivano in diretta dai fan. E così, ecco che c’è chi le chiede quante volte fa l’amore con il marito Tomaso Trussardi in una settimana. Altri se indossa sempre l’intimo. Domande decisamente imbarazzanti. Sulle quali… svicola un po’, ma non troppo. Rivela di aver avuto “gelosia retroattiva. Ce l’abbiamo tutti. Quando siamo innamorati un po’ di gelosia retroattiva ci sta”. E assicura anche di non essersi mai innamorata di altri mentre era già impegnata: “Questa è proprio una cosa che non mi appartiene”, spiega Michelle Hunziker. “La cosa che più mi ferisce nella vita è il tradimento, di qualunque natura”.







