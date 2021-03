Belen: “Nessun ballo tra la folla, stanca di vedere il mio nome sui giornali”

”Sono stanca di vedere sempre articoli con il mio nome e sinceramente ormai non mi tocca più di tanto. Sono arrivata con il mio compagno, abbiamo pranzato e ce ne siamo andati intorno alle 17. Io non ho mai visto nessun tipo di folla davanti a me anche perché ero in un’area abbastanza riservata lontana dal bar. Probabilmente è successo durante il tardo pomeriggio quando ormai ero tornata a casa”. E’ quanto dice Belen all’Adnkronos sulle polemiche social che si sono scatenate dopo l’uscita di alcuni video che ritraggono gente ammassata e senza mascherina che ballaall’interno del nuovo spazio inaugurato sabato scorso nell’ex scalo ferroviario a Lambrate, il ‘Sanctuary Milan’, dove era presente anche lei e il suo fidanzato Antonio Spinalbese, da cui aspetta un figlio.

”Quando siamo arrivati (lei e il suo fidanzato, ndr) era tutto molto carino e molto organizzato -racconta la modella Argentina- Abbiamo pranzato e ci siamo fatti due scatti anche perché il posto era molto bello. Sono stata appena due ore e me ne sono andata anche perché sono incinta e non posso stancarmi troppo. Sono arrivata verso le 14.30 e c’erano pochissime persone, l’invito era a numero chiuso ed erano tutti con le mascherine -racconta ancora Belen- L’evento aveva tutti i permessi necessari e così sono andata a salutare il proprietario, un mio amico, per festeggiare questa inaugurazione. Era un pranzo e visto che eravamo in zona gialla pure i ristoranti erano aperti. Se fossi stata in mezzo alla folla senza mascherina -conclude ironica- sarebbero usciti mille video, ma non ce n’è neanche uno!”.

Alisa Toaff, Adnkronos