Alec e Hilaria Baldwin di nuovo genitori (a sorpresa): è nato il sesto figlio

Ad annunciarlo, su Instagram, è stata la moglie dell’attore, condividendo uno scatto insieme alla famiglia al completo

Ad appena sei mesi dalla nascita del quintogenito Eduardo, venuto alla luce lo scorso settembre, Alec Baldwin e la moglie Hilaria Thomas sono diventati di nuovo genitori. Ad annunciarlo, su Instagram, è stata la moglie dell’attore, condividendo uno scatto insieme alla famiglia al completo: unico assente il marito, autore della foto.

Ad accompagnare l’immagine, solo un numero, il 7, e un cuore, forse in riferimento a Ireland Baldwin, la prima figlia di Alec, l’unica avuta dall’ex Kim Basinger, molto legata ai fratelli più piccoli.

Nelle Stories, poi, l’ex insegnante di yoga ha lanciato un sondaggio: «Quanti bambini vedete, cinque o sei?».

E subito, inevitabilmente, si sono scatenate le domande, che al momento non hanno ancora trovato risposte né conferme. Tra le ipotesi più accreditate, quella che la coppia abbia fatto ricorso alla maternità surrogata oppure che il bebè sia stato adottato. Meno plausibile una nascita prematura, così come pure una comunicazione in ritardo della nascita di Eduardo. A parte quest’ultimo, Alec e Hilaria hanno avuto Carmen, 7 anni, Rafael, 5, Leonardo, 4, e Romeo, 2. Una famiglia cresciuta in gran fretta: i due si sono sposati nel 2012 a New York e hanno presto deciso che non sarebbero rimasti da soli.

La bella notizia arriva dopo mesi non facili per la coppia. Lo scorso autunno Hilaria era stata travolta dalle polemiche, accusata di essersi finta spagnola, alla fine era stata costretta ad ammettere di essere nata a Boston, tanto che qualche haters ha addirittura insinuato che questo colpo di scena della nuova maternità sia stato costruito ad arte per distogliere l’attenzione dalla vicenda della falsa nazionalità, e ancora prima c’era stato il dolore per due aborti a distanza molto ravvicinata.

Il sogno dell’ex insegnante di yoga era quello di dare una sorellina alla primogenita Carmen: la tutina rosa della news entry in famiglia sembrerebbe far propendere per una bambina, ma la conferma potranno darla solo i diretti interessati. Al momento i Baldwin non hanno voluto rilasciare dichiarazioni, come sottolineato da People, tanto da aver bloccato anche i commenti sotto lo scatto dell’annuncio. Tempo al tempo. Un po’ di suspence, del resto, alle star fa sempre gioco. Auguri!









