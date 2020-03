Uomini e Donne oggi: Giovanna e Sara scontro, un corteggiatore se ne va

Uomini e Donne oggi, è scontro tra Giovanna Abate e Sara Shaimi: Sonny conteso.

Uomini e Donne inizia la settimana oggi con il Trono Classico. Grande attesa per il pubblico di Canale 5, che lo scorso venerdì ha finalmente visto Giovanna Abate salire sul trono. Ed è proprio dalla nuova tronista che Maria De Filippi inizia questa nuova puntata. L’ex corteggiatrice di Giulio Raselli ha scelto di iniziare questo percorso uscendo con Sammy, Alessandro e Sonny. Quest’ultimo viene immediatamente attaccato da Tina Cipollari, convinta che lui una ‘tronista valga l’altra’. Il corteggiatore si difende spiegando di aver preso questa scelta perché da circa due settimane non viene portato in esterna da Sara Shaimi. Quest’ultima, intanto, non riesce a trattenere la rabbia di fronte a questa reazione di Sonny e, in studio, si accendono nuovi scontri. L’esterna tra Giovanna e il suo corteggiatore non viene per nulla apprezzata da Sara, la quale dà della gatta morta alla sua ‘rivale’.

Sembra proprio che l’arrivo di Giovanna sul trono abbia destabilizzato non poco il percorso di Sara. Sappiamo bene che la Shaimi ha sin da subito dimostrato di essere interessata a Sonny, che già aveva preso parte al programma per corteggiare Giulia Quattrociocche. Proprio questo dettaglio ha portato la tronista ad avere dei forti dubbi nei suoi confronti e la scelta del ragazzo, di uscire con la Abate, peggiora la situazione. Lo scontro si accende tra le due troniste, che non se le mandano a dire. Assisteremo a una lunga lite tra Giovanna e Sara, anche per quanto riguarda Alessandro. Ricordiamo che l’ex tentatore di Temptation Island Vip, il quale ha attirato l’attenzione su di sé attraverso il rapporto instaurato con Serena Enardu, è giunto con l’arrivo della Abate.

Giovanna ha portato in esterna Alessandro e oggi accende un’altra polemica con Sara. Scendendo nel dettaglio, la Abate critica la collega per essersi alzata quando l’ex tronista è sceso la prima volta in studio. Intanto, la Shaimi, nel corso della settimana, è uscita anche con Matteo e Gaetano. Per Sara si apre una nuova discussione, quando Giuseppe lamenta di non essere stato portato in esterna neppure questa volta.











