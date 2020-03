Rai2, stasera torna “Povera Patria”

A qualche settimana dall’esplosione del rischio coronavirus, è possibile fare una riflessione più serena ed approfondita sulla situazione generale del Paese. A questo si dedica la puntata di Povera Patria in onda alle 23.40 su Rai2, condotta da Annalisa Bruchi affiancata da Alessandro Giuli ed Aldo Cazzullo.Tra gli ospiti Giorgia Meloni, leader di Fratelli d’Italia, con cui si affronteranno anche tutti i nodi della complessa situazione economica e politica. Saranno presenti nel corso della puntata anche il virologo Fabrizio Pregliasco, lo psichiatra Paolo Crepet e Vittorio Sgarbi. Quanto peserà l’emergenza Covid-19 sul nostro Pil e quanti sono realmente i tamponi effettuati per scoprire la positività al virus? A queste domande risponderà il consueto Fact checking. Non mancheranno i sondaggi di Piepoli sul giudizio degli italiani in merito al comportamento del governo nella gestione dell’emergenza, nonché le intenzioni di voto e il gradimento dei leader. Come in ogni puntata l’agenda Poggi con i fatti della settimana.