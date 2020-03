Lady Gaga torna alla dance pop con “Stupid Love”

Esce il primo singolo del prossimo album della pop star statunitense. Nel video Miss Germanotta è unʼeroina dai capelli rosa

La regina del pop è tornata. Esce “Stupid Love”, il nuovo singolo di Lady Gaga, primo brano di quello che sarà il suo sesto album, che rimane ancora avvolto in un fitto mistero. Si tratta anche del primo inedito di Miss Germanotta dai tempi di “Joanne”, ultimo capitolo discografico targato 2016, escludendo i quattro brani legati al film “A Star is Born” di Bradley Cooper (“Shallow”, “Always Remember Us This Way” e “I’ll Never Love Again“).

Il brano segna un ritorno alla dance pop e alle sonorità dei primi dischi della pop star, “The Fame” e “Born This Way”. Nel video che accompagna il singolo, Gaga si trasforma in un’eroina che sembra uscita da un manga anni 90 tra capelli rosa e make up total pink con un’estetica da guerriera che abbraccia miti iconografici come Sailor Moon e Power Ranger.

Negli ultimi quattro anni l’artista si è dedicata alla recitazione, ha debuttato nel film “A Star Is Born” ed è stata anche candidata all’Oscar come miglior attrice. Per il brano contenuto nella colonna sonora, “Shallow”, ha vinto la statuetta nella categoria miglior canzone originale. Ad aprile la star riprenderà per un decina di date la residency a Las Vegas, iniziata a dicembre 2018.

Tgcom24