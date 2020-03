La rivelazione di Bianca Guaccero: “Non faccio sesso da due anni”

La castità sembra esser tornata di gran moda. Nel salotto pomeridiano di Barbara D’Urso, pochi mesi fa, tutto era cominciato con l’ammissione di Simona Tagli, casta per dieci anni, poi è stata la volta delle show girl Francesca Cipriani e Sarah Altobello.

Oggi, a distanza di poco tempo, anche la conduttrice Bianca Guaccero ha svelato di far parte del folto gruppo di donne che hanno deciso di dire basta al sesso. A svelarlo è stata proprio la presentatrice di “Detto Fatto“, nel corso dell’ultima puntata del suo format in onda ogni pomeriggio su Rai Due.

Bianca Guaccero non ha mai fatto mistero di non godere di fortuna in amore. Dopo la fine del matrimonio con il regista Dario Acocella, sposato nel 2013 e dal quale si è separata nel 2017, la conduttrice non si è più mostra al fianco di un uomo. Anche nella sua trasmissione più volte la presentatrice ha scherzato con ospiti e opinionisti sulla sua felicità di mamma single e le sue ultime eclatanti parole ne sono una conferma. Nell’ultima puntata di “Detto Fatto”, Bianca Guacero ha sorpreso tutti svelando di esser casta da circa due anni. Scherzo o verità? Se lo è chiesto anche Jonathan Kashanian che a “Detto Fatto” conduce una rubrica di gossip.

Proprio durante l’ultima super classifica si è toccato il tema della castità parlando di un ex personaggio del piccolo schermo degli anni ’90, Gegia. Jonathan Kashanian ha spiegato: “Gegia ha detto che non faceva sesso da tre anni e che adesso è molto felice con il suo nuovo toy boy. È lei la più pazzerella tra i due”. Un’affermazione che ha suscitato la reazione di Bianca Guaccero che, incrociando le dita, ha destato l’attenzione del collega, che le ha chiesto: “Ma cosa stai facendo?”. La conduttrice così ha confessato: “A me ne manca uno…, cioè io ho un anno in meno di astinenza rispetto a Gegia”. Parole che hanno scatenato l’applauso del pubblico per la rivelazione scioccante della conduttrice ma anche la sorpresa e il divertimento di Kashanian che ha però voluto indorare la pillola alla collega di avventura: “Tra molti anni sarai ancora single e troverai anche tu un toy boy”.

Novella Toloni, ilgiornale.it