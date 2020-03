Gabbani e la nuova fidanzata Giulia, parla il padre: “È una donna speciale”

Francesco Gabbani, parla il padre Sergio: chi è la nuova fidanzata Giulia.

Francesco Gabbani è tornato sulle scene musicali con un nuovo amore. Archiviata la lunga relazione con la tatuatrice Dalila, il vincitore di Sanremo 2017 è ora felice accanto a Giulia. L’artista non ha mai svelato troppo di questo nuovo rapporto ma ci ha pensato il padre Sergio – che gestisce un negozio di strumenti musicali a Carrara – a rivelare qualche dettaglio in più. Perché Giulia – sebbene la storia con Francesco sia nata solo un anno fa – è già benvoluta dai suoceri, che sognano di diventare presto nonni. Stando a quanto dichiarato dal signor Gabbani alla rivista Grand Hotel, la nuova fidanzata di Gabbani è una donna speciale, la persona più giusta per Francesco, che in passato ha sofferto molto per la sua carriera che non decollava.

“Anche Giulia lavora nell’ambiente musicale. È una ragazza equilibrata, dolce e riservatissima. Difficilmente la vedrete sotto i riflettori. A Sanremo è rimasta sempre dietro le quinte, sostenendo Francesco in ogni momento, senza rubargli mai la scena”, ha raccontato il signor Sergio a Grand Hotel. “Mia moglie e io siamo felicissimi perché nostro figlio ha trovato una donna che non è adatta a lui, di più”, ha aggiunto entusiasta il padre di Francesco Gabbani. “Giulia è esattamente l’altra metà della mela, l’anima gemella, capace di far felice Francesco con uno sguardo“, ha aggiunto. “Mia moglie è felicissima. Giulia ha pure apprezzato i suoi “tagliarini nei fagioli”, il piatto che prepara sempre a Francesco quando viene a trovarci. Se poi decidessero di mettere su famiglia e di darle anche un nipotino, per lei sarebbe la vittoria più bella”, ha puntualizzato Sergio.

“La nostra storia, iniziata un anno e mezzo fa, oggi è una costante della mia vita. Forse non cambia il mio modo di fare musica ma questa condizione di stabilità emotiva ha influito sulla scrittura. Le canzoni, comunque, non parlano mai della nostra vita quotidiana, quando racconto l’amore lo faccio in modo universale”, ha invece detto Francesco Gabbani a proposito di Giulia in un’intervista concessa a Tv Sorrisi e Canzoni. E Viceversa – la canzone presentata a Sanremo 2020 che sta spopolando – è in parte dedicata a Giulia: “Sono innamorato della vita e, anche se non parlo mai del mio privato, sono felicemente fidanzato con Giulia: è la mia complice e senza di lei non avrei scritto questa canzone“.













