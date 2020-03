Per lancio Disney+ arriva serie da cult High School Musical

C’è stato un film per la tv, a metà del 2000 che ha fatto impazzire i ragazzini e riportato in auge il tema della scuola musicale: si chiamava High School Musical e dalla tv passò al cinema con tre film tutti popolari in quegli anni diretti da Kenny Ortega e creati da Peter Barsocchini con Zac Efron e Vanessa Hudgens adorati dai teenager. Quello storico franchise Disney torna con una versione moderna e creativa per gli adolescenti di oggi, High School Musical: The Musical: The Series, un nuovo stile documentaristico e una colonna sonora che, con 9 nuove canzoni originali, rendendo omaggio ai film omonimi. La serie, una versione romanzata della East High School in Salt Lake City, dove sono stati girati gli originali film e ruota attorno ad un gruppo di studenti che stanno organizzando uno spettacolo. Gli episodi di High School Musical sono rilasciati a cadenza settimanale, ovvero con un nuovo episodio alla settimana. Quindi niente binge-watching della prima stagione a partire dal giorno uno di Disney+ in Italia, la nuova piattaforma streaming che viene lanciata anche nel nostro paese dal 24 marzo 2020.

Ha come protagonista un nuovo gruppo di Wildcats della East High che decide di organizzare uno spettacolo per il musical d’inverno. Come nell’High School Musical originale, tra i corridoi della scuola e durante le prove per lo show c’è molta più agitazione che non durante la rappresentazione del musical.

Ogni episodio, prodotta da Tim Federle (Ferdinand) e Oliver Goldstick (Pretty Little Liars), includerà una nuova versione dei classici della colonna sonora di High School Musical e una canzone inedita scritta apposta per lo show.

Ecco i personaggi principali Ricky: cuore d’oro ma dotato di grande umorismo e lo studente di serie B, vuole conquistare la sua ex ragazza Nini. Per far sì che ciò accada, fa l’audizione per il musical al suo fianco. Ma il carattere di Ricky e la sua indole da pagliaccio della classe nascondono la sua più grande paura. Crede infatti di non avere doti particolari e che ce l’abbia fatta ad arrivare dov’è solo grazie al suo fascino. Il personaggio è interpretato da Joshua Basset,che si può considerare “il nuovo Zac Efron”, dato il ruolo che andrà a ricoprire.

Nini: dopo aver trovato la sua voce e un nuovo ragazzo al campo estivo, scarica Ricky, descritta come la farfalla di ferro, leale alle sue due mamme, anche se quelli intorno a lei non notano la sua forza. Dopo la scuola Nini si dedica a fare i compiti in tempo record per poter guadare American Idol o The Voice. Dopodiché solitamente si fa una lunga doccia cantando l’intera discografia di Ariana Grande. Il personaggio è interpretato da Olivia Rodrigo.

E. j. figlio di due potenti avvocati è pronto a tutto per difendere ciò che è suo, compresa Nini, la sua nuova ragazza. Fa riferimento alla biografia di Steve Jobs come la sua Bibbia, il che dice molto sul suo personaggio. Ma dietro al suo comportamento spavaldo giace un ragazzo vittima di attacchi di ansia, provocati dal minimo dettaglio che non va nel verso giusto. Il personaggio è interpretato da Matt Cornett.

Nicoletta Tamberlich, ANSA