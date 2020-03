Anna Tatangelo molla Gigi D’Alessio: ha lasciato la casa dove vivevano da oltre 10 anni…

Anna Tatangelo molla Gigi D’Alessio: da alcune settimana, come periodicamente accade, si rincorrevano le voci di una crisi tra i due cantanti. Ma ora, la mossa a sorpresa di lei, che ha lasciato la casa dove da oltre dieci anni viveva con Gigi.

Il fatto è che periodicamente Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio vengono dati in crisi dai proverbiali bene informati. Ma questa volta, a differenza dei trascorsi, nessuna smentita… Fatto che non fa altro che alimentare le voci. Fino alla ultima, clamorosa decisione di Anna: è tornata a vivere nella casa nel centro di Roma, la stessa dove si era rifugiata quando i due, esattamente tre anni fa, si erano lasciati ufficialmente con tanto di ammissioni pubbliche. Così, almeno, dice Spy. Che sottolinea quanto tra i due la frattura sia ormai profonda…

Non solo. Anna Tatangelo, si sarebbe fatta vedere (apposta) in versione single nel locale frequentato solitamente con Gigi D’Alessio. Un gesto che suona come la migliore conferma, dice sempre Spy. E dicono anche che Gigi D’Alessio non abbia gradito quest’ultima mossa. AL punto che, alla richiesta di spiegazioni, ecco il gesto clamoroso di Anna Tatangelo: l’addio alla casa condivisa per oltre dieci anni. Il tutto, ancora una volta, in attesa di conferme e/o smentite ufficiali, naturalmente.

