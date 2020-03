Adriana Volpe e il marito ai ferri corti? Lui: “Non la seguo più”

Cosa sta accadendo tra Adriana Volpe e il marito Roberto Parli? Pare che lui si sia risentito di alcuni atteggiamenti della conduttrice nella casa del Grande Fratello Vip e abbia deciso di non seguirla più.

Parli aveva già manifestato la sua insofferenza nei confronti di alcuni comportamenti di Adriana e, in una intervista per il settimanale Chi, aveva spiegato di aver chiesto alla moglie, prima di iniziare il reality show, di “lasciarlo fuori dal gossip” durante la sua esperienza nella Casa di Cinecittà. “Lei sa come funziona (il gossip, ndr) ed era stata la prima a dirmi che avrebbe evitato comportamenti ambigui e a raccomandarsi con me – aveva detto lui ad Alfonso Signorini – ,invece ogni settimana parlano di un nuovo flirt e non è carino, anche perché c’è di mezzo una bambina piccola e basta un solo compagno di classe che le dice ‘tua mamma ha baciato un altro’ a farla star male”.

Proprio per questo motivo, quindi, Roberto ha scelto di portare la figlia Giselle in montagna e restare un po’ lontano da casa e dalla tv, evitando di seguire 24 ore su 24 la moglie al Gf Vip. Nelle ultime ore, però, la situazione tra Parli e la Volpe potrebbe essere cambiata in maniera radicale. Come segnalato su Instagram da Deianira Marzano, una sua follower ha avuto modo di scambiare una battuta con il marito della ex conduttrice di Rai 2 che, davanti all’ennesima persona che gli fa presente che “la moglie sta dietro agli uomini” fingendosi “una santa”, ha avuto una reazione del tutto inaspettata. “Non seguo più”, ha replicato lui all’utente che l’ha contattato via Instagram, lasciando intendere che i rapporti siano molto tesi.

Ciò che sta facendo maggiormente mormorare il web è la presunta attrazione tra Andrea Denver e Adriana Volpe. Il modello, già durante una diretta con Alfonso Signorini, aveva confermato di subire il fascino della donna e, durante uno shooting fotografico cui si sono prestati su richiesta del programma, il popolo della rete ha iniziato a chiacchierare sempre più ad alta voce sostenendo che la chimica tra la conduttrice e il giovane Denver fosse davvero palpabile.

Da casa, Roberto Parli ha dovuto digerire i pettegolezzi del web e, forse stanco dei continui gossip, ha scelto di allontanarsi per un po’ e disintossicarsi dal Gf Vip. L’allungamento del programma fino al 27 aprile prossimo, però, potrebbe non giovare alla coppia e, dopo le numerose manifestazioni di insofferenza, Adriana Volpe potrebbe essere messa a confronto con il marito e giustificare, una volta per tutte, ciò che sta accadendo nella Casa più spiata d’Italia.

Luana Rosato, ilgiornale.it