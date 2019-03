Stasera ci sarà, su Rai1, il gran finale di “Ora o mai più”

Stasera, in prima serata su Rai1, arriva il gran finale per gli otto concorrenti di Ora o Mai Più, lo show musicale condotto da Amadeus. Nel corso delle 5 puntate, trasmesse dagli studi Rai di via Mecenate, gli sfidanti canterini hanno riso, pianto e litigato, emozionato il pubblico sulle note dei grandi successi senza tempo della musica italiana e messo in campo voce e cuore. Soltanto uno di loro si aggiudicherà il titolo e l’ambito trofeo: la pubblicazione e distribuzione nelle edicole di un CD contenente un inedito, vecchi successi e alcune cover proposte nel corso della trasmissione. Paolo Vallesi tenterà la fortuna con Ritrovarsi ancora, Silvia Salemi interpreterà Era Digitale e Donatella Milani canterà Non gridare. A quando l’amore è il titolo dell’inedito di Barbara Cola, Più in alto quello di Annalisa Minetti. Jessica Morlacchi presenterà Senza ali e senza cielo, Davide De Marinis interpreterà Naturale, mentre Michele Pecora punterà tutto su I Poeti. Affiancati dai rispettivi maestri Ornella Vanoni, Marcella Bella, Donatella Rettore, Orietta Berti, Toto Cutugno, Red Canzian, Fausto Leali, I Ricchi e Poveri, gli otto concorrenti saranno protagonisti di nuovi duetti. Si sarà sciolto il gelo tra le due Donatella oppure la Rettore rifiuterà ancora di esibirsi con la Milani? E quale particolare richiesta ha avanzato quest’ultima agli autori del programma? Insomma, tante le incognite alla vigilia del gran finale e una sola certezza: il clima è ormai incandescente tra gli otto maestri che sabato scorso non se le sono certo mandate a dire, monopolizzando l’attenzione di social e media per l’intera settimana. Come sempre, il pubblico da casa potrà decidere le sorti della sfida e attraverso il Televoto (894.222 da fisso e 475.475.0 da mobile) tentare di stravolgere la classifica parziale, decretando il vincitore di questa seconda e più che mai avvincente edizione di Ora o Mai Più.