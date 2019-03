Kate Middleton parte per Belfast e si riprende la scena

I Duchi di Cambridge partono per un tour a Belfast a sorpresa, e Lady Middleton torna a farsi vedere, più in forma e sportiva che mai, ma sempre con grande classe

Viaggio a sorpresa della principessa Kate Middleton. Dopo tutti i giornali dedicati alla cognata Meghan, tra baby shower dalle cifre pazze e viaggi istituzionali, si riprende la scena partendo con il consorte William per Belfast per un Royal Tour non in agenda.

La duchessa di Cambridge è arrivata in Irlanda con un cappotto rosso fuoco, firmato Carolina Herrera, una delle stiliste preferite da Kate e tra i vari impegni, ha mostrato le sue doti sportive in più di un’occasione: ha giocato a calcio con i bambini sul campo del Windsor Park, dimostrando di saper passare con eleganza da una tenuta più istituzionale, ad un completo sportivo con tanto di piumino firmato Barbour, molto british style, sneakers New Balance e maglioncino Polo by Ralph Lauren.

Sempre per sottileneare le sue doti sportive, di cui da sempe ha dato prova, si è poi cimentata anche in tiro con l’arco e canottaggio. Un ritorno in grande stile per la Duchessa.

Lady Meghan Markle sarà anche prima in tutto ciò che concererne moda e appuntamenti mondani, ma la cognata, da sempre meno avvezza agli impegni glamour, ha dato prova, ancora una volta di grande eleganza e versatilità.

Mariangela Garofalo, il Giornale