Jeremias Rodriguez sull’Isola, l’appello di Belen su instagram: “Tutti con te, viva la sincerità”

Per molto tempo prima che Jeremias Rodriguez approdasse sull’Isola dei Famosi si era parlato dell’opposizione della sorella Belen, che secondo i beninformati non vedeva di buon occhio lo sbarco del fratellino in Honduras. In effetti la showgirl non aveva mai fatto nessun commento sulle avventure di Jeremias, ma stavolta ha preso le sue parti su Instagram.

Il piccolo di casa Rodriguez è sbarcato in Honduras e ha fatto subito coppia con Soleil Sorgè, isolandosi dal gruppo. La scelta l’ha portato alla nomination contro Marina La Rosa e Luca e Belen ha espressamente chiesto ai suoi fan di sostenerlo.

Da Instagram infatti nelle stories ha postato un’immagine del fratello, accomagnato da un “Forza Jere, siamo tutti con te #evivalasincerita”. A farle eco anche l’ex Andrea Iannone, grande amico di Jeremias, che ha chiesto di sostenerlo al televoto.

