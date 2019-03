Il Principe Harry scherza con Meghan Markle: “Incinta? Il bambino è mio?”

Ironia sferzante da parte del Principe Harry sulla gravidanza di Meghan Markle nell’ultima visita ufficiale prima del parto

È da poco terminata la visita ufficiale in Marocco del Principe Harry e di Meghan Markle. Una visita ufficiale in programma da molto tempo ma, dalle foto che sono trapelate in rete, la coppia reale è come se avesse ritrovato una certa stabilità dopo i pettegolezzi e le critiche ricevute.

Anche se la stessa visita in Marocco non è stata vista di buon occhio dai i più critici per ilmodo in cui i duchi di sono posti nei riguardi delle autorità locali.

E proprio durante una visita in una scusa di Asni, nel sud del Marocco, il Principe Harry ha persino scherzato su sua moglie Meghan, ironizzando con una spiccata verve comica sulla gravidanza della duchessa. “Sei incinta? Ma sei sicuro che è mio?” La battuta è piaciuta sia a Meghan che al pubblico presente durante l’incontro. La coppia però, al di là di questo siparietto, è stata apprezzata sia per la loro genuinità che per il grande impegno riportato in molte cause umanitarie, tanto che in Marocco sono stati accolti con grande felicità da diplomatici e giovani imprenditori.

La Markle è al settimo mese di gravidanza e questo è stato il suo ultimo viaggio istituzionale prima del parto, previsto nel mese di aprile.

Carlo Lanna, il Giornale