Jennifer Lopez e Ben Affleck vendono l’altra casa di Bel Air per 42,5 milioni di dollari

La villa ha sette camere da letto, nove bagni, una palestra, una sala proiezioni e una spa

Jennifer Lopez e Ben Affleck mettono in vendita la villa di Bel Air a Los Angeles per 42,5 milioni di dollari. Un dimora con ben sette camere da letto, nove bagni, una palestra, una sala proiezioni e una spa. La casa in realtà non era stata concepita come un “nido d’amore” per la coppia, era stata infatti acquistata dall’attore (per 19,2 milioni di dollari) nel 2018 per stare vicino all’ex moglie Jennifer Garner e ai figli, con la quale ha sempre mantenuto un ottimo rapporto dopo la separazione nel 2015. Ben e JLo hanno acquistato nel 2022 una mega villa da 50 milioni di dollari sempre a Bel Air.

Realtor.com descrisse la villa vome “il sogno di qualsiasi star, con un ampio soggiorno con camino, una sala da pranzo con dispensa del maggiordomo, uno studio con bar, una sala proiezioni, palestra, camera da letto con bar completo, cantina di vini a temperatura controllata e stanza della domestica…”.

La casa è stata di proprietà del miliardario australiano James Packer, ex fidanzato di Mariah Carey. Ma anche di Danny De Vito e della sua ex moglie Matilda Rhea Perlman. Adesso anche Ben e JLo vogliono disfarsene.