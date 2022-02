Il festival delle emozioni, grande attesa per Checco Zalone e Laura Pausini

La scaletta delle esibizioni della seconda serata: apre Sangiovanni, chiudono Highsnob e Hu. Amadeus: “Fiorello? non credo tornerà ma se vuole…”

Lungo e commosso applauso in sala stampa a Sanremo alla notizia della morte di Monica Vitti. Inizia così la conferenza stampa di oggi. Amadeus, il direttore di Rai1 Stefano Coletta e tutti i presenti in sala hanno reso omaggio alla grande attrice, icona del cinema non solo italiano.

Amadeus dichiara la sua soddisfazione per gli ascolti “Sono quasi senza parole e per me è una cosa strana”.

Poi la telefonata all’amico di sempre Fiorello: “Ama, sei in sala stampa? Faccio il simpatico o rimango normale? Sei contento? Io sono molto contento”. Fiorello è in macchina. “Finalmente stasera vedrò il festival da spettatore, ho già il plaid pronto e tisana al tiglio”, scherza, confermando che – almeno stasera – non tornerà all’Ariston. “

Fiorello tornerà o è solo una pausa?

“Fiorello?– risponde Amadeus – credo anch’io che non tornerà, ma non lo so, devo essere onesto, non sapevo neanche che sarebbe venuto alla prima puntata. Mi ha fatto un grande regalo, ora deciderà lui serenamente. Diciamo che non tornerà, ma se dovesse decidere deve solo entrare, quando vuole, come vuole”. Così Amadeus, rispondendo a una domanda sulla possibilità che lo showman torni al festival di Sanremo in una delle prossime serate.

Poi è la volta della co-conduttrice di questa sera, Lorena Cesarini, che confessa “La mia più grande preoccupazione è quella di deludere Ama”.





Lungo e commosso applauso in sala stampa a Sanremo alla notizia della morte di Monica Vitti. Inizia così la conferenza stampa di oggi. Amadeus, il direttore di Rai1 Stefano Coletta e tutti i presenti in sala hanno reso omaggio alla grande attrice, icona del cinema non solo italiano.

Amadeus dichiara la sua soddisfazione per gli ascolti “Sono quasi senza parole e per me è una cosa strana”.

Poi la telefonata all’amico di sempre Fiorello: “Ama, sei in sala stampa? Faccio il simpatico o rimango normale? Sei contento? Io sono molto contento”. Fiorello è in macchina. “Finalmente stasera vedrò il festival da spettatore, ho già il plaid pronto e tisana al tiglio”, scherza, confermando che – almeno stasera – non tornerà all’Ariston. “

Fiorello tornerà o è solo una pausa?

“Fiorello?– risponde Amadeus – credo anch’io che non tornerà, ma non lo so, devo essere onesto, non sapevo neanche che sarebbe venuto alla prima puntata. Mi ha fatto un grande regalo, ora deciderà lui serenamente. Diciamo che non tornerà, ma se dovesse decidere deve solo entrare, quando vuole, come vuole”. Così Amadeus, rispondendo a una domanda sulla possibilità che lo showman torni al festival di Sanremo in una delle prossime serate.

Poi è la volta della co-conduttrice di questa sera, Lorena Cesarini, che confessa “La mia più grande preoccupazione è quella di deludere Ama”https://platform.twitter.com/embed/Tweet.html?dnt=false&embedId=twitter-widget-0&features=eyJ0ZndfZXhwZXJpbWVudHNfY29va2llX2V4cGlyYXRpb24iOnsiYnVja2V0IjoxMjA5NjAwLCJ2ZXJzaW9uIjpudWxsfSwidGZ3X2hvcml6b25fdHdlZXRfZW1iZWRfOTU1NSI6eyJidWNrZXQiOiJodGUiLCJ2ZXJzaW9uIjpudWxsfSwidGZ3X3NwYWNlX2NhcmQiOnsiYnVja2V0Ijoib2ZmIiwidmVyc2lvbiI6bnVsbH19&frame=false&hideCard=false&hideThread=false&id=1488846813985751046&lang=it&origin=https%3A%2F%2Fwww.rainews.it%2Farticoli%2F2022%2F02%2Fil-festival-delle-emozioni-stasera-grande-attesa-per-checco-zalone-e-laura-pausini-78afe2f1-8b6d-4bf7-932c-d1eb330f1c91.html&sessionId=c60e02141d2fd6d1ba7212fb524e5a11944823bb&siteScreenName=RaiNews24&theme=light&widgetsVersion=0a8eea3%3A1643743420422&width=550px

La scaletta di questa sera (in ordine di esibizione):

1 Sangiovanni

2 Giovanni Truppi

3 Le Vibrazioni

4 Emma

5 Matteo Romano

6 Iva Zanicchi

7 Ditonellapiaga e Rettore

8 Elisa

9 Fabrizio Moro

10 Tananai

11 Irama

12 Aka7even

13 Highsnob e Hu

Lungo e commosso applauso in sala stampa a Sanremo alla notizia della morte di Monica Vitti. Inizia così la conferenza stampa di oggi. Amadeus, il direttore di Rai1 Stefano Coletta e tutti i presenti in sala hanno reso omaggio alla grande attrice, icona del cinema non solo italiano.

Amadeus dichiara la sua soddisfazione per gli ascolti “Sono quasi senza parole e per me è una cosa strana”.

Poi la telefonata all’amico di sempre Fiorello: “Ama, sei in sala stampa? Faccio il simpatico o rimango normale? Sei contento? Io sono molto contento”. Fiorello è in macchina. “Finalmente stasera vedrò il festival da spettatore, ho già il plaid pronto e tisana al tiglio”, scherza, confermando che – almeno stasera – non tornerà all’Ariston. “

Fiorello tornerà o è solo una pausa?

“Fiorello?– risponde Amadeus – credo anch’io che non tornerà, ma non lo so, devo essere onesto, non sapevo neanche che sarebbe venuto alla prima puntata. Mi ha fatto un grande regalo, ora deciderà lui serenamente. Diciamo che non tornerà, ma se dovesse decidere deve solo entrare, quando vuole, come vuole”. Così Amadeus, rispondendo a una domanda sulla possibilità che lo showman torni al festival di Sanremo in una delle prossime serate.

Poi è la volta della co-conduttrice di questa sera, Lorena Cesarini, che confessa “La mia più grande preoccupazione è quella di deludere Ama”https://platform.twitter.com/embed/Tweet.html?dnt=false&embedId=twitter-widget-0&features=eyJ0ZndfZXhwZXJpbWVudHNfY29va2llX2V4cGlyYXRpb24iOnsiYnVja2V0IjoxMjA5NjAwLCJ2ZXJzaW9uIjpudWxsfSwidGZ3X2hvcml6b25fdHdlZXRfZW1iZWRfOTU1NSI6eyJidWNrZXQiOiJodGUiLCJ2ZXJzaW9uIjpudWxsfSwidGZ3X3NwYWNlX2NhcmQiOnsiYnVja2V0Ijoib2ZmIiwidmVyc2lvbiI6bnVsbH19&frame=false&hideCard=false&hideThread=false&id=1488846813985751046&lang=it&origin=https%3A%2F%2Fwww.rainews.it%2Farticoli%2F2022%2F02%2Fil-festival-delle-emozioni-stasera-grande-attesa-per-checco-zalone-e-laura-pausini-78afe2f1-8b6d-4bf7-932c-d1eb330f1c91.html&sessionId=c60e02141d2fd6d1ba7212fb524e5a11944823bb&siteScreenName=RaiNews24&theme=light&widgetsVersion=0a8eea3%3A1643743420422&width=550px

La scaletta di questa sera (in ordine di esibizione):

1 Sangiovanni

2 Giovanni Truppi

3 Le Vibrazioni

4 Emma

5 Matteo Romano

6 Iva Zanicchi

7 Ditonellapiaga e Rettore

8 Elisa

9 Fabrizio Moro

10 Tananai

11 Irama

12 Aka7even

13 Highsnob e Huhttps://platform.twitter.com/embed/Tweet.html?dnt=false&embedId=twitter-widget-1&features=eyJ0ZndfZXhwZXJpbWVudHNfY29va2llX2V4cGlyYXRpb24iOnsiYnVja2V0IjoxMjA5NjAwLCJ2ZXJzaW9uIjpudWxsfSwidGZ3X2hvcml6b25fdHdlZXRfZW1iZWRfOTU1NSI6eyJidWNrZXQiOiJodGUiLCJ2ZXJzaW9uIjpudWxsfSwidGZ3X3NwYWNlX2NhcmQiOnsiYnVja2V0Ijoib2ZmIiwidmVyc2lvbiI6bnVsbH19&frame=false&hideCard=false&hideThread=false&id=1488844953765785604&lang=it&origin=https%3A%2F%2Fwww.rainews.it%2Farticoli%2F2022%2F02%2Fil-festival-delle-emozioni-stasera-grande-attesa-per-checco-zalone-e-laura-pausini-78afe2f1-8b6d-4bf7-932c-d1eb330f1c91.html&sessionId=c60e02141d2fd6d1ba7212fb524e5a11944823bb&siteScreenName=RaiNews24&theme=light&widgetsVersion=0a8eea3%3A1643743420422&width=550px

Questo l’ordine di uscita dei 13 cantanti in gara questa sera a Sanremo, annunciato dal vicedirettore di Rai1, Claudio Fasulo.

Ospiti e super ospiti

Sul palco tra gli ospiti di questa sera “due fulcri straordinari della musica e della comicità, Laura Pausini e Checco Zalone. E poi – ricorda Fasulo – Gaia Girace e Margherita Mazzucco dell’Amica geniale, e ancora il contest dedicato alla scelta dell’inno per Milano Cortina 2026, con Arisa e Malika Ayane, per la scelta della canzone che sarà eseguita a Pechino alla cerimonia di chiusura. E sulla Costa Toscana Ermal Meta. Non ci sarà Luca Argentero, “per un problema familiare”

Ci sarà un quarto festival di Amadeus?

“Pensiamo al terzo, siamo solo all’inizio – ha risposto Amadeus – Sarebbe sciocco pensarlo, è una gioia da vivere giorno per giorno”.

“È ovvio che ci ho pensato – risponde di getto, invece, il direttore di Rai1, Stefano Coletta – sarebbe una cosa nuova, quattro festival consecutivi. Ma la mia è una risposta epidermica, non ne abbiamo ancora mai parlato, sarebbe da scriteriati. Siamo concentrati su questa edizione, ma non nego la soddisfazione straordinaria”.

Sulle polemiche del festival

“Alle critiche bado poco non perché non le rispetti ma perché quello che porto sul palco – dice Amadeus in conferenza stampa replicando alle critiche sollevate finora dal festival – al di là di perbenismo, ipocrisia, tendenze politiche, simpatie o antipatie, sono persone che hanno da dire con estrema onestà e credibilità. Qualcuno considera il festival un’occasione permettersi in mostra, protestare o criticare, può farlo, qualsiasi critica è accettata da me o respinta, ma sono sereno”,

“Stasera c’è Zalone, che ha un modo geniale di fare comicità che probabilmente qualcuno potrà criticare – aggiunge – ma sono felicissimo che ci sia. Le critiche non mi turbano, non mi fanno ripensare alle cose”.

Sulle critiche del vescovo di Sanremo per l’esibizione di Achille Lauro

Il vescovo di Sanremo, monsignor Antonio Suetta, ha criticato l’esibizione di Achille Lauro che “ha purtroppo confermato la brutta piega che, ormai da tempo, ha preso questo evento canoro e, in generale, il mondo dello spettacolo, servizio pubblico compreso. La penosa esibizione del primo cantante ancora una volta ha deriso e profanato i segni sacri della fede cattolica evocando il gesto del Battesimo in un contesto insulso e dissacrante”.

Amadeus: “Ho rispetto del parere del vescovo, ma io – molto credente – non mi sono sentito turbato dall’esibizione di Achille Lauro. Un artista deve potersi esprimere liberamente, altrimenti i giovani lontani non solo dal festival ma anche dalla Chiesa”. Così Amadeus ha risposto alle critiche.

Anche per il direttore di Rai1, Coletta: “Non c’è mai la volontà di veicolare trasgressioni. C’è sempre attenzione al prodotto. Io voglio credere alla bontà di Achille Lauro, che ha dichiarato di aver fatto quel gesto per un messaggio a sua madre – ha aggiunto Coletta -. Non penso sia una scusa o un artificio: ogni arte ammette una libertà di espressione. Quindi accogliamo con dispiacere che la Chiesa legga l’esibizione come un affronto al sacramento del battesimo”.