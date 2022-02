Canale 5, stasera torna Striscia la notizia: interverrà Gianni Fantoni

Da stasera riecco la coppia dei record formata da Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti dietro al bancone di Striscia la notizia (Canale 5, ore 20.35) per la 28esima edizione consecutiva.

Con inchieste, sketch, e quant’altro Striscia resta una delle trasmissioni più longevi di sempre nonché si conferma come presidio permanente in difesa dei diritti del cittadino. Anche questa sera interverrà il grande Gianni Fantoni, interpretando un personaggio che conquisterà il pubblico per la sua verve satirica.