Morto l’attore Hal Holbrook, recitò ne L’ispettore Callagan e Into the Wild

È morto all’età di 95 anni l’attore statunitense Hal Holbrook, come dichiarato dal New York Times a cui la notizia è stata confermata dall’assistente Joyce Cohen. La morte è sopraggiunta nella sua casa di Beverly Hills, nonostante non siano state rivelate le cause della sua scomparsa. Ha avuto una lunghissima carriera nel mondo della televisione e del cinema, ma soprattutto a teatro dove era apprezzato per un monologo dello scrittore Mark Twain.

I ruoli al cinema

Non sono state rese note le circostanze in cui è avvenuta la morte, ma stando a quanto riportato dalla nota testata americana, pare che Holbrook non godesse di ottima salute, si è spento quindi nella sua casa in California. Ricordiamo la sua carriera nel mondo del cinema, citando alcuni dei suoi più grandi successi. È stato tra gli interpreti di Una 44 Magnum per l’ispettore Callaghan, ha interpretato il ruolo di Gola Profonda in Tutti gli uomini del presidente e il dirigente della NASA alla guida del complotto in Capricorn One e poi anche nel più recente Into the Wild per il quale fu canditato all’Oscar come miglior attore non protagonista. Sebbene i ruoli nei suoi film non siano stati sporadici, è stata proprio la televisione a dargli grande notorietà.

La popolarità con la televisione

Ha interpretato lui stesso il sedicesimo presidente, in televisione, in “Lincoln” di Carl Sandburg, una miniserie del 1974. La performance gli è valsa un Emmy Award, uno dei cinque che ha vinto per la sua interpretazione in film per la televisione e miniserie; gli altri includevano “The Bold Ones: The Senator” (1970), il suo protagonista somigliava a John F. Kennedy, e “Pueblo” (1973) in cui interpretava il comandante di una nave dei servizi segreti della Marina sequestrata dalla Corea del Nord nel 1968.

