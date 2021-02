Il razzismo a giorni alterni, l’incontro tra i fratelli Zenga, la proposta di matrimonio, i bollori di Dayane Mello… Il Grande Fratello Vip non ha più alcun limite

Va in onda ormai da cinque mesi. E in qualche modo bisogna cercare di tenere alta l’attenzione del pubblico…

Va in onda ormai da cinque mesi il Grande Fratello Vip. E per cercare di tenere alta l’attenzione del pubblico, che però preferisce altro quando c’è una concorrenza forte, bisogna che gli autori si ingegnino in tutti i modi. Così, ecco le ultime polemiche. Soprattutto quella, oggettivamente curiosa (per non dire altro), che coinvolge



Alda D’Eusanio. E se poi si aggiunge la nuova puntata della telenovela Zenga e Dayane Mello che non sta più nella pelle… bè il mix esplosivo è servito.

RAZZISMO A GIORNI ALTERNI – L’ultima polemica è stata innescata da Alda D’Eusanio. La new entry della Casa ha debuttato con alcune espressioni che sarebbero suonata come condanna senza appello per molti. Ma non per tutti. E così, per lei non valgono l’etichetta infamante di razzista. Come invece accaduto ad altri. Non solo all’interno del Gran Fratello. L’escamotage, questa volta, è stato semplice: mettiamo al televoto l’eliminazione della D’Eusanio. Un televoto che, volendo, può comunque essere aggiustato, se serve… Risultato finale, Alda D’Eusanio salva e, giusto per dirne uno, Mario Balotelli furibondo: “Il non senso di un programma visto da tanti è incredibile e far votare la parte non offesa sinceramente ancor di più dimostrazione di un’ignoranza inaccettabile. L’Italia ragazzi come dico sempre è il Paese più bello al mondo rovinato da pochi deficienti. Deluso e triste”.

LA TELENOVELA ZENGA – Non contenti, gli autori si cimentano anche nella nuova puntata della telenovela Zenga. Dopo l’incontro e la (quasi) pace tra papà Walter e il figlio Andrea, ecco che è il turno dell’altro figlio Nicolò far visita al fratello rinchiuso nella Casa. Che ha voluto sottolineare ancora una volta che lui a suo padre non crede. Nonostante, invece, Andrea abbia (quasi) accettato di rivedere il padre una volta terminato il reality show. Perché prima o poi terminerà, vero?

LA PROPOSTA DI MATRIMONI E I BOLLORI DI DAYANE – Per concludere, non possono mancare l’amore e il sesso al GfVip. Pronti e serviti: poco prima di uscire dalla Casa, perché eliminata al televoto, Carlotta Dell’Isola ha ricevuto la proposta di matrimonio da parte del suo fidanzato Nello (con cui qualche mese fa ha partecipato a Temptation Island…). Insomma, un amore a prove di reality! Così come a prova di reality è Dayane Mello, che ha partecipato a quasi tutti i reality possibili. Sempre mettendo in scena il personaggio della fatalona. Con tanto di innamoramenti lampo e bollori mai sopiti… E anche questa volta non si è sottratta al ruolo.





Oggi.it