Il Commissario Ricciardi non si ferma, oltre 5 milioni e mezzo di spettatori per Rai1

Ancora un successo per la prima rete Rai. La serie con Lino Guanciale ispirata ai racconti di Maurizio De Giovanni conferma il successo del debutto e registra 5.685.000 spettatori medi pari al 23.5% di share, tenendo a debita distanza il Grande Fratello Vip su Canale 5, che tocca i 3.432.000 spettatori pari al 20.3% di share.

Ancora un successo per Il Commissario Ricciardi, tra i prodotti di Rai Fiction più attesi dell’anno, che con il secondo appuntamento andato in onda il 1 febbraio ha bissato il risultato del debutto. Per Rai1 5.685.000 spettatori medi pari al 23.5% di share (qui l’intervista a Irene Maiorino, protagonista femminile negli episodi di ieri sera). La scorsa settimana la serie con protagonista Lino Guanciale,



ispirata ai racconti di Maurizio De Giovanni, aveva interessato 5.951.000 spettatori netti per il 24.1% di share. Un successo, quello di Ricciardi, che conferma il momento fortunato della fiction di Rai1 targata De Giovanni, in tandem con i risultati riscossi in queste settimane da Mina Settembre con Serena Rossi.

Il GF Vip sopra il 20% di share

Lontana dal risultato di Rai1 la 36esima puntata del Grande Fratello Vip 5, che ha raccolto davanti al video 3.432.000 spettatori pari al 20.3% di share. Ma anche qui si tratta di numeri che si rivelano assolutamente in media con il riscontro del GF Vip in questa stagione. Subito dopo troviamo Italia 1 con il film The Transporter che ha intrattenuto 1.672.000 spettatori (6.5%). Segue Rai3 con il ritorno di Presa Diretta, il programma di inchieste condotto da Riccardo Iacona, che ha raccolto davanti al video 1.481.000 spettatori pari ad uno share del 5.8%. Subito dopo c’è Rete4 con Quarta Repubblica che totalizza una media di 1.221.000 spettatori con il 6.3% di share. E ancora Rai2 con NCIS che ha interessato 1.069.000 spettatori pari al 4.1% di share.

Le altre reti

Su La7 è andato in onda il film Agorà che ha registrato 364.000 spettatori con uno share dell’1.5% di share. Meglio fa Tv8 con Quattro Ristoranti che segna 421.000 spettatori corrispondenti all’1.8% di share. Sul Nove il gramde classico Rocky ha raccolto 317.000 spettatori con il 2%.

Andrea Parrella, Tv.fanpage.it