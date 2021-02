Gianluca Vacchi, gli auguri a Sharon Fonseca: «Ti amo più di ieri e meno di domani»

L’influencer ha approfittato del 26enne compleanno della fidanzata per riflettere su una relazione che, a ottobre, ha portato alla nascita della piccola Blu Jerusalema. «Tre anni fa non sapevo quale benedizione saresti stata»

Un augurio di buon compleanno, diventato pretesto per una riflessione più profonda. Gianluca Vacchi, che domenica ha festeggiato i primi ventisei anni della fidanzata, Sharon Fonseca, ha voluto soffermarsi sul giorno in cui due vite all’apparenza distanti sono collimate l’una sull’altra. «Tre e dieci giorni fa, ci incontravamo per la prima volta. Allora, non ero consapevole di quale benedizione Dio avesse posto sulla mia strada. Oggi, abbiamo Blu Jerusalema», la piccola nata nell’ottobre



scorso, «E nella nostra famiglia l’amore cresce ogni giorno. Ti amo mia Regina, più di ieri e meno di domani», ha scritto online Vacchi, pubblicando un’immagine di sé, abbracciato alla fidanzata tra palloncini rosa.

Nella foto, la primogenita della coppia è assente, ma gli occhi dei genitori, i loro sorrisi, sembrano essere puntati sulla bambina. La piccola, la cui assenza si è trasformata in eterna presenza, è stata anche soggetto del regalo che la famiglia della Fonseca ha voluto farle. Per testimoniare la propria vicinanza in un giorno tanto speciale, i genitori della modella venezuelana, oggi residenti a Miami, le hanno fatto avere una serie di foto di famiglia, tante con protagonista la piccola Blu.







Claudia Casiraghi, Vanityfair.it