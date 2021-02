Fabrizio Fornaci, lo swing boemo che ha conquistato la Francia

Fabrizio Fornaci, il grande compositore di musica da film e programmi tv, sta avendo consensi importanti all’estero. In particolar modo in Francia. Il brano Bohemian Swing, dell’album Gypsy Jazz, è al tredicesimo posto della iTunes Top 200 Tracks France Jazz Chart. Non è la prima volta che un brano tratto da Gypsy Jazz ottiene successo all’estero: a novembre 2019, Happiness è stata prima in classifica in Nuova Zelanda nella iTunes Top 200 Tracks New Zeland Jazz Chart. Per dirvi quanto è importante il nome di Fornaci all’estero vi diciamo che un suo brano è stato scelto per far parte di una puntata della celebre serie Legends of Tomorrow (l’episodio Romeo vs Juliet, compone la quinta stagione del telefilm). Per l’Italia Fornaci, tra le altre cose, ha composto colonne sonore per i documentari di Geo e del programma Passato e presente.