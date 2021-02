Bettarini contro Signorini: ‘Abilissimo a pescare nel torbido per accaparrare consensi. Hai riempito pagine e pagine di una tv orrenda’

Stefano esplode e inveisce dopo la mancata squalifica della D’Eusanio. L’ex calciatore sferra un nuovo attacco al giornalista e conduttore tv.

Stefano Bettarini è spietato sul social. L’ex calciatore, squalificato dopo soli tre giorni dal GF Vip per una presunta bestemmia, continua ad avere il dente avvelenato contro Signorini. Dopo la mancata ‘cacciata’ di Alda D’Eusanio per aver pronunciato la stessa parola per la quale Fausto Leali è stato buttato fuori dal reality show, non si contiene e attacca nuovamente il giornalista e conduttore tv. “Abilissimo a pescare nel torbido per accaparrare consensi”, sbotta sul social.

E’ un post al veleno quello di Stefano Bettarini, che punta il dito contro Alfonso Signorini, giudicato da lui una “banderuola” a causa di mancanza di coerenza, così sottolinea. “Ci si aspettava da te, conduttore e condottiero, uomo che aveva grandi responsabilità verso il pubblico sovrano, imparzialità e coerenza, avresti dovuto dare il giusto esempio. Tu saresti dovuto essere più di tutti al di sopra delle parti. Tu che a seconda della direzione del vento sventoli come una bandiera. Saresti dovuto essere coerente con te stesso, era tuo dovere farlo, a favore di verità e giustizia”, scrive lo sportivo.

E continua feroce: “Tu che ti sei prestato e chinato al gioco dei potenti, tu e soltanto tu, che ancora una volta hai dimostrato, se mai ve ne fosse ancora bisogno, di essere abilissimo a pescare nel torbido per accaparrare consensi, tu che sei passato costantemente dove l’acqua era più bassa. Tu che a più riprese mi hai attaccato dall’alto di una telecamera e senza darmi mai diritto di replica, atteggiamento di una bassezza infinita, ma d’altronde lo so, ti piace vincere facile. Ci si confronta con gli stessi strumenti. Ma questo vale per chi ha le pal*e!”.

L’invettiva prosegue senza scampo. “Infine hai riempito pagine e pagine di una tv orrenda. Tu e sempre tu, il grande escluso ed il solo squalificato di questo pazzo circo che è stato il GF Vip 2020/2021. Mai più con te, unica soluzione saggia che possa prendere la rete”, conclude Bettarini. Il 48enne per le sue parole riceve il plauso di Salvo Veneziano, squalificato dal reality nella scorsa edizione, e Filippo Nardi, mandato fuori in questa poco tempo fa: i due sono perfettamente d’accordo con lui.

