Amici di Maria De Fillippi sbarca su Amazon: i dettagli dell’operazione

Una scelta che andrà ad arricchire i contenuti del daytime del talent show di Canale 5 e il catalogo della piattaforma di servizi on demand

La ricerca di novità e l’esplorazione di nuovi linguaggi e contenuti è la cifra stilistica che caratterizza ogni lavoro di Maria De Filippi. E anche quest’anno è uno dei suoi programmi più amati a fare il grande passo. Amici sarà il primo talent show a sbarcare su una piattaforma totalmente streaming, quella di Amazon Prime Video.

Secondo un’anticipazione che riprendiamo dal sito di Davide Maggio, l’azienda del colosso americano ospiterà per la prima volta a breve il daytime di Amici. I contenuti dei protagonisti del talent più famoso della tv generalista potranno essere visti da chi è abbonato al servizio di Amazon Prime Video.

Per l’ideatrice del talent sembra ormai essere una tradizione quella di rivoluzionare, seppur in parte, le carte in gioco ogni anno. Professori che diventano giudici e che cambiano ruolo di volta in volta. Criteri e regolamenti che in ogni edizione vengono strutturati in base al contesto e al periodo storico della musica.

La De Filippi cerca di andare incontro al volere del pubblico e a ciò che più di tutto si avvicina all’idea di moderno e inesplorato. Non è la prima volta, infatti, che il daytime di Amici esce fuori dal confine dell’azienda Mediaset. Già negli anni precedenti a questo, in cui le puntate giornaliere passano su Italia1, il daytime era approdato nel canale di punta di Discovery, Real Time.

Lasciata da parte l’esperienza con la tv tematica, la conduttrice ha scelto di investire sul nuovo e di iniziare una partnership con la piattaforma di video on demand offerta da Amazon.com. Dal 2018 il servizio è entrato a far parte del nostro quotidiano a tutti gli effetti, al pari delle altri reti televisive.

Il catalogo di Amazon Prime Video si arricchisce

Una mossa che tende ad arricchire il catalogo sempre più strutturato messo in campo dall’azienda statunitense. Da poco, infatti, è stata resa nota che a breve sarà disponibile su Prime Video anche la nuova stagione di Celebrity Hunted. I protagonisti saranno alcuni dei personaggi più in voga del momento. Diletta Leotta, Achille Lauro insieme all’amico Boss Doms, Myss Keta con Elodie, Vanessa Incontrada e Stefano Accorsi.

Ricordiamo, inoltre, che la piattaforma viene venduta in abbonamento insieme alla modalità di acquisto Prime offerta da Amazon.com.

