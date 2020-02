Raffaella Fico: ‘Mia figlia Pia mi chiede un fratellino, ma non ho un compagno. Un uomo mi deve colpire al primo approccio, credo nei colpi di fulmine’

Raffaella Fico, accattivante e splendida in rosso al compleanno del suo caro amico Antonello Lauretti a Roma, a Gossip.it confessa che la figlia Pia, 7 anni, avuta da Mario Balotelli, le chiede spesso un fratellino. Peccato che mei non abbia un compagno al momento: la bella mora 32enne è single.

Non ha ancora trovato il principe azzurro, non ha problemi a stare da sola, ma se Cupido dovesse bussare alla sua porta, aprirebbe. “Sono single e, sì, sto bene così, ma se viene l’amore, ben venga: perché dovremmo rifiutare una cosa così bella e positiva?”, ammette Raffaella.



Poi svela cosa cerchi in un uomo: “Non ho un ideale. Sicuramente il primo approccio è fondamentale: mi deve incuriosire, deve essere carismatico. Non è semplice. Io credo molto nei colpi di fulmine”.

Tutti la credono mondanissima, Raffaella Fico in realtà si definisce “pantofolaia”: “Divano, copertina, un bel film e via!”. Nella sua vita la piccola Pia è al primo posto: “E’ il mio grande amore e la mia gioia, cresce benissimo, sono molto contenta e fiera di lei”. L’ex gieffina vive un momento molto sereno, ha ritrovato l’armonia anche con l’ex Balotelli, i due ora hanno un “rapporto bellissimo”.

La Fico spiega di non essere molto social, anche se i suoi follower aumentano a vista d’occhio. Le persone preferisce vederle faccia a faccia, ma dialogare con i fan nelle dirette è bello ogni tanto.

Sugli odiatori del web Raffaella dice la sua: “Gli hater? Lascio correre. Se mi viene fatto un commento costruttivo lo accetto, non mi piace l’offesa e la cattiveria. Fortunatamente non tutti usano i social per attaccare”.

Quando le si domanda se accetterebbe di buon grado che Pia facesse il suo stesso lavoro da grande, Raffaella Fico replica: “Al momento è piccolina, quindi questo problema non me lo pongo, poi più in là vedremo. Mia figlia deve essere libera di fare tutte le scelte che vuole”.

Poi parla della sua carriera futura: “Mi piacerebbe condurre un programma comico, sono una che non si prende tanto sul serio. Mi piace scherzare, stare molto in mezzo alle persone”.