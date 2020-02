La figlia di Staffelli sposa l’ex corteggiatore di “Uomini e Donne” Alessandro Basile

Rebecca ha pubblicato uno scatto dellʼanello di fidanzamento

L’inviato di “Striscia la Notizia” Valerio Staffelli si deve preparare alla sua “consegna” più importante: accompagnare all’altare la figlia Rebecca. La ventunenne dal 2018 è legata all’ex corteggiatore di “Uomini e Donne” Alessandro Basile, che diventerà presto suo marito. Su Instagram ha infatti pubblicato una foto dell’anello di fidanzamento con il commento: “Ho detto sì“.

Classe 1998, Rebecca è una modella e un’influencer appassionata di moda, ma ha anche lavorato in tv. E’ stata infatti opinionista (“Pomeriggio Cinque” e “Domenica Live”) e nel 2018 ha condotto su La5 “Colpo di tacchi”, rubrica dedicata al calcio declinata al femminile.

Alessandro Basile (37 anni) in passato ha lavorato a Londra per la stilista Stella McCarthy, mentre ora produce musica elettronica. E’ noto al pubblico di “Uomini e Donne” per aver corteggiato nel 2015 Rossella Intellicato.

Tgcom24