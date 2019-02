Oggi torna, su Rai1, “Italia Sì”

Alle 16 e 40, Marco Liorni torna, alle 16.40, sul podio più ambito del pomeriggio di Rai 1, per una nuova puntata di Italia Sì.

Al suo fianco come sempre i “tre saggi” della tv, Rita Dalla Chiesa, Elena Santarelli e Mauro Coruzzi: tre personaggi che grazie al loro spirito e ai loro interventi hanno conquistato il pubblico in studio e quello a casa.

Anche questa settimana saranno diverse le storie protagoniste di un’Italia, soprattutto quella che vive in provincia, che vuole essere ascoltata.

La prima è quella di Tommy Miglietta, un ragazzo di 11 anni di Lizzanello, un paese nel Salento, che ha portato la tradizione popolare del tamburello in giro per il mondo, da Mosca a New York passando per Parigi.

Claudio Bossi, invece, è uno studioso e storico di Gallarate ed ha dedicato la sua vita allo studio della tragedia del Titanic, documentando la presenza di molti italiani sulla nave più famosa della storia e la grande differenza tra ricchi e poveri durante il salvataggio.

Il museo del violino di Cremona, per salvare i suoni di antichi Stradivari del ‘700, ha iniziato a registrare questi strumenti, e il sindaco di Cremona, per garantire la purezza del suono, ha chiuso tutta la zona circostante il museo.

Maura Cerchi è una donna di Genova che chiede aiuto poiché è da anni segregata in casa per accudire la madre gravemente malata, mentre arriva da Guidonia, in provincia di Roma, una coppia di gemelli protagonisti di una gag molto divertente sui bugiardini dei farmaci.

Lisa Panetta, infine, è una cantante calabrese di Siderno, che dopo la partecipazione a Sanremo 1998 lasciò la carriera a causa di una grave malattia al cervello: ora che si è ripresa, canterà un brano e racconterà la sua storia.