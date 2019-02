Domani non perdete “Melaverde” su Canale 5: si parlerà delle trote a San Daniele del Friuli

Domani torna il consueto atteso appuntamento con Melaverde, alle 11 e 50 su Canale 5. Ossia torna il presidio televisivo che preserva il nostro straordinario patrimonio agroalimentare. Un presidio organizzato dal grande Edoardo Raspelli (nella foto di Elena Tiraboschi), che in ogni puntata si premura di propagandare la bellezza dei prodotti della nostra terra. Nella prossima puntata, Edoardo Raspelli sarà in Friuli, esattamente a San Daniele, non per parlare del celeberrimo prosciutto crudo, ma della regina delle acque di questa zona, la trota. Di fronte a carni come il salmone e il tonno, se parliamo di pesce affumicato, la trota viene spesso sottovalutata e dimenticata, tuttavia in questa puntata capiremo che si tratta di un alimento che riserva moltissime sorprese e doti organolettiche. La storia che vi racconteremo è quella di Giuseppe Pighin, appassionato di pesca, che negli anni ’70 decise di trasformare il laghetto di famiglia, dove amava tanto pescare, in una piccola attività di pescicoltura. Perché è così importante in una dieta bilanciata mangiare del pesce? Che cosa sono gli Omega 3? e quali sono le doti della carne di trota?